Правительство Ямала отчиталось о кредитных рейтингах региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА в пятницу подтвердило кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на уровне AAA(RU), прогноз "Стабильный", сообщает правительство округа.

Таким образом, кредитные рейтинги Ямала остаются на максимально высоком уровне для субъектов Российской Федерации, отмечают власти.

"Сегодня, 14 июня, Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа на уровне AAA(RU), прогноз "Стабильный", и его облигаций — на уровне AAA(RU)", - говорится в сообщении правительства региона.

По мнению агентства, кредитный рейтинг обусловлен минимальным уровнем долговой нагрузки, высокой степенью самодостаточности бюджета, его сбалансированностью и высоким уровнем ликвидности, а также высокими показателями развития экономики Ямало-Ненецкого автономного округа.

Агентство отмечает, что "Стабильный" прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга в течение следующих 12–18 месяцев.