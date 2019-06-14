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РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковном Реутове к 2038 году планируют создать 18 тысяч рабочих мест

Вчера, 16:49
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© Фото : Администрация городского округа РеутовХрам Казанской Иконы Божией Матери в Реутове
Храм Казанской Иконы Божией Матери в Реутове
© Фото : Администрация городского округа Реутов
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Совет депутатов городского округа Реутов утвердил внесение изменений в генеральный план округа, в соответствии с которыми будут зарезервированы территории для дополнительного создания 18 тысяч рабочих мест к 2038 году, сообщил РИА Новости глава городского округа Реутов Станислав Каторов.
"Основанием для разработки внесения изменений в генеральный план стала государственная программа Московской области "Архитектура и градостроительство Подмосковья" на 2017-2021 годы". Изменения в генеральный план предлагают зарезервировать территории для дополнительного создания 18 тысяч рабочих мест", - подчеркнул Каторов.
По его словам, в городском округе будет активно развиваться социальная инфраструктура. До 2039 года планируется создание около 6,7 тысячи мест в школах, 3,2 тысячи мест в детских садах. Кроме того, в муниципалитете появятся поликлиники емкостью 1,1 тысячи посещений в смену, а также больничные стационары мощностью 600 койко-мест.
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