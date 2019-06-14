В подмосковном Реутове к 2038 году планируют создать 18 тысяч рабочих мест

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Совет депутатов городского округа Реутов утвердил внесение изменений в генеральный план округа, в соответствии с которыми будут зарезервированы территории для дополнительного создания 18 тысяч рабочих мест к 2038 году, сообщил РИА Новости глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

"Основанием для разработки внесения изменений в генеральный план стала государственная программа Московской области "Архитектура и градостроительство Подмосковья" на 2017-2021 годы". Изменения в генеральный план предлагают зарезервировать территории для дополнительного создания 18 тысяч рабочих мест", - подчеркнул Каторов.