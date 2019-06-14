Россотрудничество получит средства на восстановление зарубежных мемориалов

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россотрудничество наделено правом использования бюджетных средств для сохранения и поддержания зарубежных мемориалов, имеющих для России особое значение, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Уточняется, что в настоящее время выделение бюджетных средств на эти цели не предусмотрено, работы проводятся за счет разрешенных видов деятельности Россотрудничества за рубежом.
"Постановлением Правительства ... утверждены Правила организации работы по поддержанию и сохранению находящихся за рубежом мест погребения, имеющих для России историко-мемориальное значение ... В связи с этим подписанным постановлением Россотрудничество наделяется правом использовать средства федерального бюджета на поддержание и сохранение мест погребения", - говорится в справке к документу.
Отмечается, что предусмотрена возможность оплачивать услуги по подготовке технического задания и документаций с соблюдением требований законодательства страны нахождения мемориалов.