Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T16:16Z
https://ria.ru/20190614/1555579220.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Россотрудничество получит средства на восстановление зарубежных мемориалов

Вчера, 16:16
140
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россотрудничество наделено правом использования бюджетных средств для сохранения и поддержания зарубежных мемориалов, имеющих для России особое значение, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Уточняется, что в настоящее время выделение бюджетных средств на эти цели не предусмотрено, работы проводятся за счет разрешенных видов деятельности Россотрудничества за рубежом.
"Постановлением Правительства ... утверждены Правила организации работы по поддержанию и сохранению находящихся за рубежом мест погребения, имеющих для России историко-мемориальное значение ... В связи с этим подписанным постановлением Россотрудничество наделяется правом использовать средства федерального бюджета на поддержание и сохранение мест погребения", - говорится в справке к документу.
Отмечается, что предусмотрена возможность оплачивать услуги по подготовке технического задания и документаций с соблюдением требований законодательства страны нахождения мемориалов.
000013
Обсудить 0
РоссотрудничествоРоссияОбщество
Рекомендуем
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
Пензенский губернатор призвал к мирному решению конфликта в Чемодановке
РИА
Новости
Станислав Говорухин
В Госдуме предложили установить памятник Говорухину у входа во ВГИК
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
Товарооборот между Россией и Австрией в первом квартале вырос на треть
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Экс-канцлер ФРГ назвал законным воссоединение Крыма с Россией
Лента
новостей
Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ
Глава ЦБ рассказала о ходе переговоров по единой валюте России и Белоруссии
В Россию в 2018 году переселилось более ста тысяч соотечественников
Сотрудница лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Россия и Грузия проведут консультации о посещении лаборатории Лугара
Южный флигель усадьбы Бакуниных
Пустующие памятники культуры в Нижегородской области сдадут за рубль
СК завел дело после гибели трех рабочих в Калужской области
Глава МИД Молдавии намерен отозвать посла в США
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что Иран не сможет надолго перекрыть Ормузский пролив
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
МИД поблагодарил Иран за спасение россиян с танкера в Оманском заливе
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке
Путин назвал приоритет в отношениях с Монголией и Китаем
Президент США Дональд Трамп
Трамп обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Диана Гурцкая
Гурцкая вступилась за Малышеву после передачи о детях-кретинах
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:58В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд
11:57Участники СВМДА призвали увеличить взносы в БАПОР
11:54Бахрейн готов работать с США над ростом благосостояния населения Палестины
11:52Участники СВМДА призвали страны продвигать меры по борьбе с коррупцией
11:50Участники СВМДА выступили против односторонних решений о статусе Иерусалима
11:49Участники СВМДА подтвердили приверженность праву Палестины на независимость
11:45Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств
11:39В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
11:38Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
11:37Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику
11:35В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции
11:34Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
11:34Россия договорилась с китайской Epec о торговом сотрудничестве
11:30В Ливане назвали работу с Россией по борьбе с терроризмом эффективной
11:29Самолет из Москвы при посадке в Краснодаре зацепил хвостом землю
11:27Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году
11:25Германия повысит расходы на оборону
11:24Израиль не заинтересован в войне с Ливаном, считает министр обороны Бусааб
11:20Ливан призвал Россию стать посредником в вопросе морских границ с Сирией
11:20Геращенко рассказал, когда объявит, пойдет ли он на выборы в Раду
Лента новостейМолния