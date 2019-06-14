Россотрудничество получит средства на восстановление зарубежных мемориалов

"Постановлением Правительства ... утверждены Правила организации работы по поддержанию и сохранению находящихся за рубежом мест погребения, имеющих для России историко-мемориальное значение ... В связи с этим подписанным постановлением Россотрудничество наделяется правом использовать средства федерального бюджета на поддержание и сохранение мест погребения", - говорится в справке к документу.