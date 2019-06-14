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РИА Новости
Республика Адыгея

Кумпилов: институт кураторства станет мощным инструментом развития регионов

Вчера, 16:03
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© РИА Новости / Валерий МельниковГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Валерий Мельников
МАЙКОП, 14 июн – РИА Новости. Институт кураторства станет мощным проводником федеральных инициатив и важным инструментом реализации задач, поставленных руководством страны по динамичному развитию субъектов РФ, заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство над регионами со слабой экономикой. По данным СМИ, куратором Адыгеи назначен министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"Реализация нацпроектов требует во всем и во всех регионах страны синхронности - от принятия управленческих решений до роста благосостояния граждан. Все регионы имеют разные стартовые возможности, поэтому институт наставничества создаст равные условия для здорового соперничества. В этой связи решение о назначении министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева куратором Адыгеи можно назвать новым стартом для всего региона", - привели в пресс-службе главы республики слова Кумпилова.

Он добавил, что у республики есть большой потенциал для рывка в развитии, обусловленный ее конкурентными преимуществами, в числе которых - географическое положение и природно-климатические особенности.
Кумпилов напомнил, что по результатам объявленного на ПМЭФ-2019 Национального рейтинга конкурентоспособности АСИ Адыгея в текущем году заняла 26-е место, при этом интегральный индекс республики вырос на 9 баллов, улучшены позиции по 14 показателям, что отражает активизацию инвестиционной деятельности.
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Республика АдыгеяЭкономика
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