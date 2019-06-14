Кумпилов: институт кураторства станет мощным инструментом развития регионов

"Реализация нацпроектов требует во всем и во всех регионах страны синхронности - от принятия управленческих решений до роста благосостояния граждан. Все регионы имеют разные стартовые возможности, поэтому институт наставничества создаст равные условия для здорового соперничества. В этой связи решение о назначении министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева куратором Адыгеи можно назвать новым стартом для всего региона", - привели в пресс-службе главы республики слова Кумпилова.