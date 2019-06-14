Глава Чувашии обсудил меры по экономическому развитию с куратором региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил меры по ускоренному социально-экономическому развитию республики с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, назначенным куратором региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Чувашии.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство над десятью регионами, которые заняли наихудшие позиции в рейтинге по четырем показателям: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Куратором Чувашии назначен глава Минпромторга Денис Мантуров.

"В ходе встречи Игнатьева с Мантуровым были рассмотрены меры по подготовке дорожной карты ускоренного социально-экономического развития республики и обеспечению мониторинга ее реализации. Особое внимание будет уделено привлечению инвестиций, развитию экспортного производства, стимулированию открытия новых предприятий и создания новых рабочих мест. Будет усилена поддержка со стороны Фонда развития промышленности", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что в настоящее время федеральным Фондом развития промышленности поддержано три проекта, представленных предприятиями Чувашии, на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. Еще одна заявка на получение займа на сумму 352,3 миллиона рублей находится на рассмотрении. Региональным Фондом развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике рассматриваются три проекта на сумму также 1,3 миллиарда рублей.