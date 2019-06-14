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РИА Новости

Пресс-конференция, посвященная остеопатии

Вчера, 15:20
17
20 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Остеопатия – новая медицинская специальность. Мифы и реальность".
Участники:
- главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по остеопатии, президент Российской остеопатической ассоциации, председатель Оргкомитета Международного конгресса Osteopathy Open 2019 Дмитрий МОХОВ;
- главный внештатный детский специалист невролог, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Российской Федерации Татьяна БАТЫШЕВА.

К участию приглашены:
- профессор кафедры интегративной медицины ИПО 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Ольга САФОНИЧЕВА;
- профессор кафедры мануальной терапии и остеопатии 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова, член Российской остеопатической ассоциации Владимир ФРОЛОВ.

В рамках мероприятия будут подведены итоги Международного конгресса Osteopathy Open 2019 "Современные подходы к восстановлению и сохранению здоровья: междисциплинарный диалог", который проходит в Москве с 14 по 16 июня.
Как появилась в России относительно молодая специальность "остеопатия"? Почему об ее возможностях и особенностях знают немногие – даже среди врачей? Чем остеопатия принципиально отличается от мануальной терапии?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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