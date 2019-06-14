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РИА Новости
Культура

Эксперт оценил идею Минэкономразвития о поддержке иностранных кинокомпаний

Вчера, 14:40
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Предложение ввести систему рибейта (субсидирование части затрат кинокомпаниям, осуществляющим съемки на определенной территории) для иностранных компаний, которые буду снимать кино в России, на федеральном уровне может помочь регионам привлечь туристов и инвестиции, считает профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта, РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Зайцева.
Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, утверждающий правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат в связи с осуществлением производства иностранными производителями аудиовизуальной продукции на территории РФ. Субсидию могут получать создатели художественных, документальных и анимационных фильмов и сериалов. Предполагается, что субсидии можно будет получить на аренду павильонов, декораций, съемочного и аудио-оборудования; на оплату услуг компаний, осуществляющих постпроизводство; на оплату услуг персонала, являющегося гражданами РФ и другое.
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Максимальный размер субсидии в 30% от фактически понесенных на территории РФ затрат могут получить создатели, если "в сюжете представлены локации, архитектурные объекты, объекты культурного наследия или элементы национальной культуры, связанные с Россией, национальные атрибуты, напрямую способствующие продвижению позитивного образа России".
По словам Зайцевой, система рибейта широко используется за рубежом и в России вопрос неоднократно поднимался среди кинематографистов. Она отметила, что в ряде российских регионов, система уже работает, в частности в Приморском крае, Калининградской, Ульяновской и некоторых других областях.
"Очень хорошо, что такой механизм создается в нашей стране на федеральном уровне. … Этот же механизм может быть применен и на уровне регионов, только прорабатывающих для себя возможность продвижение региона, как туристического или инвестиционного центра, через привлечение кинокомпаний для проведения видеосъемок", - сказала Зайцева.
По ее мнению, важным в данном предложении является акцент на сюжете и продвижении произведений за рубежом, где будут представлять свою продукцию иностранные кинокомпании.
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