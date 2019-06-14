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РИА Новости

СК проверит данные об избиении пациентом медработника в тверской больнице

Вчера, 14:38
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ВОРОНЕЖ, 14 июн - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что в тверской больнице пациент избил медицинского работника, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о том, что в ночь на 7 июня 2019 года в Городской больнице скорой медицинской помощи пациент жестоко избил медицинского работника, находящегося на ночном дежурстве", - говорится в сообщении.
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Житель Воронежа, которому стало плохо, избил прибывших на помощь медиков
Следствие, ссылаясь на данные СМИ, также сообщает, что пострадавший медработник находится в тяжелом состоянии.
Обстоятельства, изложенные в публикации, проверяются следствием.
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Следственный комитет РФТверьРоссияПроисшествия
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