СК проверит данные об избиении пациентом медработника в тверской больнице

ВОРОНЕЖ, 14 июн - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что в тверской больнице пациент избил медицинского работника, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о том, что в ночь на 7 июня 2019 года в Городской больнице скорой медицинской помощи пациент жестоко избил медицинского работника, находящегося на ночном дежурстве", - говорится в сообщении.