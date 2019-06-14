Вор, которого приняли за Цапка, находится в розыске с апреля

Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка

© Фото предоставлено прокуратурой Краснодарского края Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка

КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Уроженец Бишкека, которого приняли за умершего главу кущевской группировки Сергея Цапка, находится в федеральном розыске за кражу с апреля, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.

Во вторник кубанская "Комсомольская правда" сообщила, что жители края обратились к прокурору Сочи Игорю Грязнову с просьбой выяснить личность человека, попавшего на фото на месте ДТП 4 июня. Они утверждают, что в кадр попал человек, имеющий внешнее сходство с Цапком, который, по официальным данным, скончался в СИЗО в июле 2014 года. Как сообщает издание, жители станицы Кущевской уверены, что на фотографии именно Цапок, и утверждают, что смерть лидера ОПГ была сфальсифицирована.

Региональная прокуратура утром в четверг опровергла данные о поступившем от юристов потерпевших обращении, но спустя несколько часов сообщила, что человеком, которого приняли за Цапка, является некий Виталий Никифоров, уроженец Бишкека, находящийся в федеральном розыске за кражу.

"В розыске он по этому делу… с апреля 2019 года... квартирные кражи", - сообщил представитель надзорного ведомства, отметив, что преступления были совершены в станице Выселки и Кореновске на Кубани.