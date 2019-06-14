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РИА Новости

Вор, которого приняли за Цапка, находится в розыске с апреля

Вчера, 13:44
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© Фото предоставлено прокуратурой Краснодарского краяЧеловек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
© Фото предоставлено прокуратурой Краснодарского края
КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Уроженец Бишкека, которого приняли за умершего главу кущевской группировки Сергея Цапка, находится в федеральном розыске за кражу с апреля, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
Во вторник кубанская "Комсомольская правда" сообщила, что жители края обратились к прокурору Сочи Игорю Грязнову с просьбой выяснить личность человека, попавшего на фото на месте ДТП 4 июня. Они утверждают, что в кадр попал человек, имеющий внешнее сходство с Цапком, который, по официальным данным, скончался в СИЗО в июле 2014 года. Как сообщает издание, жители станицы Кущевской уверены, что на фотографии именно Цапок, и утверждают, что смерть лидера ОПГ была сфальсифицирована.
Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
Вчера, 13:26
Вора, которого приняли за Цапка, надо предъявить людям, считает адвокат
Региональная прокуратура утром в четверг опровергла данные о поступившем от юристов потерпевших обращении, но спустя несколько часов сообщила, что человеком, которого приняли за Цапка, является некий Виталий Никифоров, уроженец Бишкека, находящийся в федеральном розыске за кражу.
"В розыске он по этому делу… с апреля 2019 года... квартирные кражи", - сообщил представитель надзорного ведомства, отметив, что преступления были совершены в станице Выселки и Кореновске на Кубани.
Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.
Сергей Цапок. Архив
5 ноября 2015, 03:43
Дело о массовом убийстве в станице КущевскаяПодробнее о деле о массовом убийстве в станице Кущевская читайте в справке РИА Новости.
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Сергей ЦапокРоссияПроисшествия
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