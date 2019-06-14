Страны ШОС заявили о вреде наращивания систем ПРО для мировой безопасности

резидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС в Бишкеке

резидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС в Бишкеке

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Одностороннее наращивание странами систем ПРО наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в мире, говорится в Бишкекской декларации Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

"Государства-члены вновь подтверждают, что одностороннее и неограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем противоракетной обороны наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в мире. Они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств", - отмечается в документе, размещенном на сайте Кремля.