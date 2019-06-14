Страны ШОС заявили о вреде наращивания систем ПРО для мировой безопасности

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Одностороннее наращивание странами систем ПРО наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в мире, говорится в Бишкекской декларации Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.
"Государства-члены вновь подтверждают, что одностороннее и неограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем противоракетной обороны наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в мире. Они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств", - отмечается в документе, размещенном на сайте Кремля.
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Заседание совета глав государств-членов ШОС открылось в Бишкеке в пятницу. В составе ШОС – восемь стран-участниц (Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Четыре государства имеют статус наблюдателей (Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия), шесть стран – партнеров по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).