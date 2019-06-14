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РИА Новости

Российские пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбое в работе соцсети

Вчера, 12:12
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "ВКонтакте"
Страница социальной сети ВКонтакте
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Страница социальной сети "ВКонтакте". Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российские пользователи "ВКонтакте" сообщают о проблемах в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Пользователи жалуются, что сбои начались с самого утра. По данным Downdetector, 71 процент жалоб касается проблем с загрузкой сайта, 19 процентов — с доставкой сообщений и еще восемь — со входом в аккаунт.
С проблемами столкнулись жители Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Саратова, Рязани и некоторых других городов.
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