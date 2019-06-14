В Совфеде прокомментировали слова Болтона о Донбассе

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Именно вмешательство США в дела Украины привело к конфликту на юго-востоке страны, для мира на Донбассе украинцам нужно дать возможность самим определять свою политику, заявил РИА Новости в пятницу сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по урегулированию на Донбассе.

Ранее Болтон написал в своем Twitter , что избрание Владимира Зеленского президентом Украины дает шанс на мирное урегулирование на Донбассе и улучшение отношений США и РФ, при этом Россия должна внести серьезный вклад в мирный процесс.

"Именно вмешательство США в дела Украины привело к противостоянию Киева, ДНР и ЛНР, непрекращающемуся вооруженному конфликту на юго-востоке страны", - отметил Цеков.

Как подчеркнул сенатор, Вашингтон, призывая Россию принимать более активное участие в мирном процессе на Украине, продолжает военную помощь Киеву, уже принято решение о выделении 250 миллионов долларов украинским властям.

"Если бы американцы перестали вмешиваться в дела Украины, дали бы стране самой определять свою политику, там наступили бы мир и спокойствие", - уверен парламентарий. Он отметил, что постепенно наладились бы отношения Киева с Донбассом, улучшились бы взаимоотношения Украины с Россией.