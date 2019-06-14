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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали слова Болтона о Донбассе

11:04
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Именно вмешательство США в дела Украины привело к конфликту на юго-востоке страны, для мира на Донбассе украинцам нужно дать возможность самим определять свою политику, заявил РИА Новости в пятницу сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по урегулированию на Донбассе.
Ранее Болтон написал в своем Twitter, что избрание Владимира Зеленского президентом Украины дает шанс на мирное урегулирование на Донбассе и улучшение отношений США и РФ, при этом Россия должна внести серьезный вклад в мирный процесс.
"Именно вмешательство США в дела Украины привело к противостоянию Киева, ДНР и ЛНР, непрекращающемуся вооруженному конфликту на юго-востоке страны", - отметил Цеков.
Как подчеркнул сенатор, Вашингтон, призывая Россию принимать более активное участие в мирном процессе на Украине, продолжает военную помощь Киеву, уже принято решение о выделении 250 миллионов долларов украинским властям.
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"Если бы американцы перестали вмешиваться в дела Украины, дали бы стране самой определять свою политику, там наступили бы мир и спокойствие", - уверен парламентарий. Он отметил, что постепенно наладились бы отношения Киева с Донбассом, улучшились бы взаимоотношения Украины с Россией.
Цеков также посетовал, что, несмотря на красивые и правильные заявления Зеленского о необходимости мирного урегулирования на юго-востоке страны, "вооруженные силы Украины обостряют ситуацию в Донбассе, продолжая захватывать территорию так называемой "серой зоны".
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Джон БолтонДонбассСергей ЦековРоссияВ мире
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