В Челябинске рассказали, какие вопросы задают к прямой линии с Путиным

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Самый долгий звонок с вопросом, поступивший в колл-центр в Челябинске к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, длился 4,5 часа, сообщили в эфире телеканала "Россия 24".
Самый короткий вопрос, по данным телеканала, длился всего 7 минут.
В колл-центре, который расположен в Челябинске, в эфире телеканала сообщили, что в этом году жителей Южного Урала интересуют вопросы социальной сферы, экологии, поступают обращения от дольщиков. Также в эфире телеканала отметили, что очень много вопросов поступает от детей, которых интересует, как Путин всё успевает.
Прямая линия пройдет 20 июня в полдень по московскому времени. Задать вопрос российскому президенту можно здесь.
7 июня 2018, 01:56Итоги "прямых линий" Владимира Путина