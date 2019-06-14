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РИА Новости

В Челябинске рассказали, какие вопросы задают к прямой линии с Путиным

10:03
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники колл-центра "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным принимают звонки
Сотрудники колл-центра Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным принимают звонки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники колл-центра "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным принимают звонки. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Самый долгий звонок с вопросом, поступивший в колл-центр в Челябинске к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, длился 4,5 часа, сообщили в эфире телеканала "Россия 24".
Самый короткий вопрос, по данным телеканала, длился всего 7 минут.
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В колл-центре, который расположен в Челябинске, в эфире телеканала сообщили, что в этом году жителей Южного Урала интересуют вопросы социальной сферы, экологии, поступают обращения от дольщиков. Также в эфире телеканала отметили, что очень много вопросов поступает от детей, которых интересует, как Путин всё успевает.
Прямая линия пройдет 20 июня в полдень по московскому времени. Задать вопрос российскому президенту можно здесь.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. Архивное фото
7 июня 2018, 01:56
Итоги "прямых линий" Владимира Путина
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинЧелябинская областьОбщество
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