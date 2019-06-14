В Челябинске рассказали, какие вопросы задают к прямой линии с Путиным

В колл-центре, который расположен в Челябинске, в эфире телеканала сообщили, что в этом году жителей Южного Урала интересуют вопросы социальной сферы, экологии, поступают обращения от дольщиков. Также в эфире телеканала отметили, что очень много вопросов поступает от детей, которых интересует, как Путин всё успевает.