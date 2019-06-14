Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T09:38Z
https://ria.ru/20190614/1555560117.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Саммит ШОС

В ШОС предложили создать орган по борьбе с экономическими преступлениями

09:38
465
БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Киргизия предлагает создать в ШОС единый орган по борьбе с экономическими преступлениями, заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков.
По его словам, наряду с наркотрафиком они являются финансовой подпиткой террористических организаций.
"Экономические преступные явления зачастую носят транснациональный характер, поэтому и бороться с ними необходимо совместными усилиями", - подчеркнул президент.
В Бишкеке в пятницу проходит саммит ШОС. В нем принимают участие главы всех стран участниц: России, Киргизии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. А также главы стран-наблюдателей: Белоруссии, Афганистана, Монголии и Ирана.
Киргизия в этом году председательствует в организации.
Беседа президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Гостиница Hyatt Regency Bishkek. Киргизия.
Вчера, 20:59
Киргизия принимает саммит ШОС. Место встречи – БишкекПредседательствующая в ШОС Киргизия принимает гостей и участников саммита. Дружелюбно и заботливо. На улицах торжественное убранство и приветствия. Флаги стран-членов международной организации. Из Бишкека передает обозреватель радио Sputnik Олег Обухов.
610000
Обсудить 2
Саммит ШОСРоссияКазахстан
Рекомендуем
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Бишкеке с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2019
Индия предложила созвать международный саммит по борьбе с терроризмом
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке
Путин назвал борьбу с терроризмом главным приоритетом ШОС
Владимир Путин во время встречи в Бишкеке с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. 13 июня 2019
Путин призвал строить евразийское партнерство без политического эгоизма
Глава города Мыски в Кузбассе подал в отставку после беседы с губернатором
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время военного парада в честь Победы
Путин пригласил участников саммита ШОС в Россию на 75-летие Победы
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани: действия США представляют угрозу стабильности Ближнего Востока
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке
Путин прокомментировал ситуацию в Сирии
Владимир Путин. 13 июня 2019
Путин: Афганистану необходима помощь в достижении национального примирения
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принимает участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке. 14 июня 2019
Киргизия выступила за переход к расчету в национальных валютах в рамках ШОС
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Турция пообещала ответные меры в случае введения США санкций из-за С-400
Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке. 14 июня 2019
Путин предупредил о последствиях выхода Вашингтона из сделки по Ирану
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Володин поддержал идею изымать у госслужащих незаконные доходы
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Психиатры вступились за Малышеву, назвавшую детей "кретинами" и "идиотами"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке
Путин предложил провести форум глав регионов ШОС в начале 2020 года
Логотип компании Huawei
В Huawei рассказали о запуске операционной системы Hongmeng
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:52Москалькова заявила о новых вопросах в пенсионной сфере
11:52Болгарский посол призвал развивать связи с Россией несмотря на санкции
11:50Участники саммита ШОС подписали 22 совместных документа
11:48Почти 60% украинцев считают указ о роспуске Рады законным, показал опрос
11:47Евросоюз заявил об успешном "сдерживании" России
11:43В Госдуме осудили слова Малышевой о детях-кретинах
11:42В Хабаровском крае пятилетний ребенок утонул в котловане с водой
11:41Страны ЕС не будут обсуждать новые санкции против России, сообщил источник
11:39В Госдуме прокомментировали отправку американского эсминца в Оманский залив
11:38Солнечная активность не помешает полетам на Луну и Марс, заявили в НАСА
11:35В Москве перекрыли часть Пречистенки из-за пожара
11:33В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:30Начальник главка МЧС руководит тушением пожара в центре Москвы
11:30Эксперты поддержали идею повысить скоростной лимит на дорогах до 130 км/ч
11:29США не выполнили обязательства по Манбиджу, заявили в Анкаре
11:26Эксперт оценил "доказательства" США по атаке на танкеры в Оманском заливе
11:25СК проверит данные об угрозах главе красноярской Счетной палаты
11:23На реконструкцию Нотр-Дама внесли лишь 9% обещанных пожертвований
11:22В Воронеже два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушками
11:21В Карелии ищут рыбаков из перевернувшейся на озере лодки
Лента новостейМолния