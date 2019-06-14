В ШОС предложили создать орган по борьбе с экономическими преступлениями

БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Киргизия предлагает создать в ШОС единый орган по борьбе с экономическими преступлениями, заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, наряду с наркотрафиком они являются финансовой подпиткой террористических организаций.

"Экономические преступные явления зачастую носят транснациональный характер, поэтому и бороться с ними необходимо совместными усилиями", - подчеркнул президент.

В Бишкеке в пятницу проходит саммит ШОС. В нем принимают участие главы всех стран участниц: России, Киргизии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. А также главы стран-наблюдателей: Белоруссии, Афганистана, Монголии и Ирана.