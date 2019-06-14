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РИА Новости

В Хабаровском крае откроют пять центров амбулаторной онкологической помощи

07:41
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на Хабаровск. Архивное фото
Вид на Хабаровск. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 14 июн — РИА Новости. Центр амбулаторной онкологической помощи, где можно будет пройти экспресс-тестирование на онкологические заболевания, откроется в Хабаровске в этом году, всего до 2024 года в Хабаровском крае откроют пять таких центров, сообщает краевое правительство в пятницу.
"В этом году в Хабаровске на базе первой краевой клинической больницы откроется центр амбулаторной онкологической помощи. В нем можно будет пройти экспресс-тестирование на онкологические заболевания. Это новое направление в системе оказания населению первичной помощи. Раньше сделать диагностику можно было только в крупных стационарных онкодиспансерах… Всего до 2024 года в регионе планируется создать пять подобных центров", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что второе такое учреждение должно появиться в Комсомольске-на-Амуре на базе второй и седьмой горбольниц, там также планируется переоснастить онкологический диспансер и краевой клинический центр онкологии. В последнем планируется сделать референс-центр иммуногистохимических, патоморфологических исследований и отделение радионуклидной терапии.
Сообщается, что диагностику в центре можно пройти бесплатно по направлению врача. Весь процесс будет начинаться с профосмотров, когда пациента, у которого заподозрили рак, сразу направят на тестирование.
"Главная цель создания центров – снижение смертности от рака. На 100 тысяч населения сейчас в крае приходится 170 случаев заболевания онкологией. Известно, что эта болезнь тяжело поддается лечению, однако если диагностировать ее на ранней стадии, то шансы повышаются", - говорится в сообщении.
Уточняется, что открытие центров реализуются в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Это один из 12 ключевых проектов развития страны, разработанный по итогам 204-ого "майского" указа главы государства.
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