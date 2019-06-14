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РИА Новости

Президент Израиля надеется, что Путин посетит Иерусалим в январе 2020 года

00:24
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© AP Photo / Sebastian ScheinerПрезидент Израиля Реувен Ривлин. Архивное фото
Президент Израиля Реувен Ривлин. Архивное фото
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Президент Израиля Реувен Ривлин. Архивное фото
ГЕРЦЛИЯ (Израиль), 14 июн - РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что ждет в январе приезда в Иерусалим своего российского коллеги Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря "Освенцим".
Эта дата - 27 января - отмечается решением ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.
"Я надеюсь, что вы сможете быть с нами здесь, в Израиле, в будущем январе, чтобы отметить 75-ю годовщину освобождения "Аушвиц-Биркенау" Красной армией", - сказал Ривлин, выступая в качестве почетного гостя на приеме по случаю Дня России в израильской Герцлии.
Ожидается, что в рамках возможного визита также состоится открытие в Иерусалиме памятника жителям блокадного Ленинграда. На церемонию открытия памятника без конкретизации даты Путина ранее приглашал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе одной из последних поездок в Москву. Путин принял его приглашение.
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