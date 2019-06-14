Президент Израиля надеется, что Путин посетит Иерусалим в январе 2020 года

ГЕРЦЛИЯ (Израиль), 14 июн - РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что ждет в январе приезда в Иерусалим своего российского коллеги Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря "Освенцим".

Ожидается, что в рамках возможного визита также состоится открытие в Иерусалиме памятника жителям блокадного Ленинграда. На церемонию открытия памятника без конкретизации даты Путина ранее приглашал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе одной из последних поездок в Москву. Путин принял его приглашение.