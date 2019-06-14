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РИА Новости

В Екатеринбурге ветерана войны едва не выгнали из собственной квартиры

08:00
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© Depositphotos / halfpointПожилая женщина у окна
Пожилая женщина у окна
© Depositphotos / halfpoint
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Ирина Халецкая. В Екатеринбурге ветеран Великой Отечественной войны Прасковья Рыжкова чуть не осталась на улице на 90-м году жизни. Ее обманом заставили переписать на посторонних трехкомнатную квартиру в самом центре города. Жилье уже дважды продали через "черных риелторов". Сейчас следователи проводят проверку, а пожилая женщина опасается за свою жизнь.

Родная сиделка

Прасковья Сидоровна Рыжкова проработала акушеркой и медицинской сестрой до 70 лет. Потом устроилась медработником в социальную службу города, где помогала ухаживать за престарелыми, инвалидами и тяжелобольными. Она и подумать не могла, что вскоре ей самой понадобится такая же помощь: в 2015-м получила перелом шейки бедра, обслуживать себя самостоятельно не могла.
Последние 35 лет ветеран живет в большой трехкомнатной квартире на улице Восточной, в самом центре Екатеринбурга. Супруг умер, дети разъехались. Изредка она поддерживала связь с племянником, который живет в другом городе, но жаловаться ему не хотела, поэтому решилась обратиться в ту же соцслужбу, где и работала.
По словам Рыжковой, родственница ее первого мужа Надежда Кузина (фамилия изменена) тоже работала сиделкой в этом же учреждении. Кузина проявила инициативу и вызвалась помочь, сказав, что уж лучше она будет ходить к бабушке, нежели кто-то посторонний. Рыжкова согласилась.
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Надежда сразу выдвинула условия: она должным образом ухаживает за пенсионеркой, в обмен та переписывает на нее свою квартиру. Рыжкова не увидела подвоха, полагая, что человек, с которым она проработала бок о бок несколько лет, не способен на обман, да и квартиру с собой в могилу не унесешь.

"В 2005 году мне присвоили вторую группу инвалидности бессрочно. В силу возраста и состояния здоровья нуждаюсь в помощи. Я неоднократно перенесла инсульт, к тому же получила травму — перелом шейки бедра, стало трудно обслуживать себя, не могла самостоятельно передвигаться. <…> Узнав, что прямых наследников у меня нет, Надежда предложила ухаживать за мной. Взамен я должна была после смерти оставить ей квартиру. Я находилась в беспомощном состоянии", — позже написала Рыжкова в заявлении, которое сейчас рассматривает СУ СК России по Свердловской области. (Копия есть в распоряжении редакции).

Анастасия Гуляева, адвокат, защищающий интересы пенсионерки, пояснила РИА Новости, что Прасковья Сидоровна хотела просто написать завещание, однако Надежда высказалась резко против: якобы такую сделку можно оспорить в суде, если вдруг появятся родные, а ей это не нужно. И предложила другой вариант — просто оформить договор купли-продажи.
"Рыжкова согласилась. Но сделка была фиктивной — никаких денег Кузина не передавала. Даже если бы она и заплатила, сумма в договоре занижена в несколько раз. Но Надежда зарабатывает намного меньше и не может позволить себе такие траты", — говорит адвокат. По ее словам, квартира была продана Кузиной за 2,9 миллиона рублей, при этом кадастровая стоимость жилья в 2015 году составляла около 4,5 миллиона рублей.
Одно время сиделка помогала и даже жила вместе с Рыжковой. Но как только состояние пенсионерки улучшилось, Надежды и след простыл: напоследок она взяла у Прасковьи Сидоровны три тысячи рублей на продукты и больше не приходила. Дозвониться до нее было невозможно.
Постепенно Рыжкова начала ухаживать за собой, передвигаться и даже выходить во двор. Продолжала исправно платить за коммунальные услуги. Однажды на лавочке пенсионерка поделилась переживаниями с соседками, рассказала историю, как ее обманули, по сути, родные люди.
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"Нашлась сердобольная соседка, некогда сотрудник правоохранительных органов. Именно она посоветовала риелторов — семейную пару, которые помогут ей вернуть документы на квартиру и душевное спокойствие. У Прасковьи Сидоровны не было никаких сомнений, ведь соседку она хорошо знала, тем более бывший сотрудник уж точно не наведет на аферистов", — восстанавливает хронологию событий адвокат Гуляева.

Отличные риелторы

В итоге вышло все наоборот. На радостях Прасковья Рыжкова сообщила риелторам все о сиделке: где живет, где работала, дала координаты. Риелторы же взяли с пенсионерки еще и деньги якобы за нотариальные услуги — по подсчетам адвоката, в общей сложности они выудили почти 180 тысяч рублей, это почти все ее сбережения. Но вместо того чтобы отменить фиктивную сделку через суд, просто переписали квартиру на себя.
"По моей информации, находчивые юристы надавили на Надежду и забрали документы. Выписка из Росреестра подтверждает, что Кузина продала квартиру некой Ольге Бариновой (фамилия изменена). Пенсионерке ничего не сказали, уверили, что квартира теперь будет ее, но документы не отдадут, сославшись, что у нее их обязательно выкрадут", — добавляет Гуляева.
Позже риторика риелторов резко поменялась. Однажды они пришли к Рыжковой, открыв дверь собственным ключом, и заявили, что с октября 2018 года ее жилплощадь принадлежит им. Посыпались угрозы.
Согласно показаниям Рыжковой, никаких денег за продажу квартиры она не получала, намерений продать не имела. Пенсионерка переживала, что ее здоровье ухудшится, придется ехать в больницу, а супруги-риелторы останутся в жилище и врежут новые замки: "Сейчас мне угрожают, я опасаюсь за свою жизнь и здоровье, боюсь потерять квартиру и остаться на улице".

"Подселим квартирантов"

В очередной раз, уже в этом году, риелторы приехали к ней с угрозами и наотрез отказались уезжать. Сидели несколько часов, требуя у бабушки расписку о том, что она не имеет никаких претензий. Адвокат уверена: таким образом аферисты просто запугивали ветерана, считая, что если она обратилась к ним, то никого из родных у нее нет. Надо подождать, пока Рыжкова умрет, а там никто о фиктивной сделке уже не узнает.

Пенсионерка в красках описывала, какие методы воздействия применяли риелторы. Говорили: "Тебя что-то не устраивает? Сейчас подселим сюда незнакомых квартирантов и посмотрим, как тебе эта веселая компания понравится".

Спасло лишь то, что аферисты просто не успели ничего сделать. Рыжкова набралась смелости и позвонила племяннику. "Прасковья Сидоровна не рассказывала о своих трудностях родным, боялась навязываться. У племянника подсобное хозяйство, много дел, ей не хотелось его обременять. Женщина очень волевая, с характером, не привыкла собственную головную боль взваливать на других", — объясняет адвокат Гуляева.
В итоге с помощью соседей непрошеных гостей удалось выгнать из квартиры. Племянник обратился к юристам. Написали заявление в СК.
В пресс-службе СУ СК по Свердловской области РИА Новости подтвердили, что обращение от ветерана поступило. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователям предстоит разобраться, каким образом жилплощадь ранее была оформлена на сиделку, а также выяснить, нет ли других пожилых людей, пострадавших от тех же "черных риелторов".
Пока адвокаты направили заявление в прокуратуру области с просьбой отменить все фиктивные сделки с квартирой Рыжковой и вернуть имущество настоящей хозяйке. За Прасковьей Сидоровной теперь ухаживает новая сиделка, замки сменили. Однако пенсионерка страшно боится, что супруги-аферисты объявятся вновь.
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