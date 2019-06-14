Межгосударственные отношения России и Китая

Российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития , прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и активными связями на всех уровнях.

Китайская Народная Республика (КНР) и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР.

После распада СССР правительство КНР 24 декабря 1991 года признало Российскую Федерацию в качестве правопреемницы международных прав и обязательств бывшего Советского Союза.

Основные принципы и направления двустороннего взаимодействия отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года.

Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие.

В 2018 году активный диалог на высшем уровне продолжился

8-10 июня президент России Владимир Путин посетил Китай с государственным визитом. 8 июня состоялись переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, главе российского государства вручили награду – орден Дружбы КНР. Российский и китайский лидеры также посетили город Тяньцзинь.

9-10 июня Владимир Путин принял участие в саммите ШОС в городе Циндао. В рамках государственного визита в КНР Владимир Путин также встретился с премьером Государственного совета Китая Ли Кэцяном.

26 июля на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) Владимир Путин и Си Цзиньпин провели встречу в закрытом формате.

11-12 сентября председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина впервые принял участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке.

Состоялись переговоры на высшем уровне.

15 ноября президент России Владимир Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном "на полях" Восточно-Азиатского саммита и саммита АСЕАН в Сингапуре.

Очередная двусторонняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина прошла 1 декабря "на полях" саммита "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе (Аргентина).

На полях саммита "Большой двадцатки" также состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Индии.

25-27 апреля 2019 года президент России Владимир Путин совершил рабочий визит в Китай . Он принял участие в мероприятиях второго Международного форума "Один пояс, один путь".

13 мая Владимир Путин принял в резиденции Бочаров Ручей в Сочи министра иностранных дел КНР Ван И. Ранее переговоры с главой МИД Китая провел министр иностранных дел России Сергей Лавров.

5 июня председатель КНР Си Цзиньпином прибыл в Россию с государственным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались пути дальнейшего углубления российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, реализация крупных экономических и гуманитарных проектов. Состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

По окончании российско-китайских переговоров Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк , где осмотрели павильон больших панд. В этот же день Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили Большой театр , где состоялся торжественный вечер, посвященный 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

6 июня Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили Санкт‑Петербургский государственный университет, где главе КНР был вручен диплом почетного доктора университета.

7 июня Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли участие в сессии Петербургского международного экономического форума и встретились "на полях" мероприятия с участниками второго Российско-китайского энергетического форума.

С 1996 года действует механизм регулярных (ежегодных) встреч глав правительств России и Китая.

5-7 ноября 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил с официальным визитом КНР. В рамках визита состоялась 23-я регулярная встреча глав правительств России и Китая.

Действует межпарламентская комиссия по сотрудничеству Совета Федерации и Государственной Думы с Всекитайским собранием народных представителей. На регулярной основе осуществляется обмен делегациями по линии профильных парламентских комитетов и комиссий, а также депутатских групп российско-китайской дружбы.

Ежегодно проходят визиты глав внешнеполитических ведомств двух стран, они также на регулярной основе встречаются "на полях" международных мероприятий, в частности по линии ООН, "Группы двадцати", АТЭС, БРИКС, ШОС. Между МИДами двух стран действует система плановых консультаций на уровне заместителей министров и директоров департаментов.

Подходы России и КНР к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам, включая ситуацию на Украине, на Корейском полуострове, Ближнем Востоке и в Северной Африке совпадают или близки. На этой основе поддерживается тесное взаимодействие в международных делах. Позиция России по тайваньскому вопросу зафиксирована в российско-китайском Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года и состоит в том, что существует только один Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань.

Важнейшей составляющей двусторонних отношений является торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Китаем. Китай с 2010 года является крупнейшим торговым партнером Российской Федерации.

Главами двух государств поставлена задача по увеличению к 2020 году объема двустороннего товарооборота до 200 миллиардов долларов, а объема китайских прямых инвестиций в экономику России – до 12 миллиардов долларов.

По итогам первого квартала 2019 года, товарооборот России и Китая составил 24,947 миллиарда долларов (за аналогичный период 2018 года – 24,125 миллиарда долларов).

Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них.

В структуре импорта России основная доля поставок приходится на машины, оборудование и транспортные средства, текстиль и обувь, продукцию химической промышленности, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

Одним из приоритетов развития российско-китайского торгово-экономического сотрудничества является активизация инвестиционного взаимодействия.

Масштабы взаимных инвестиций пока значительно отстают от объемов двусторонней торговли.

В России в настоящее время с участием китайских партнеров и китайского капитала реализуются порядка 30 инвестпроектов на общую сумму 22 миллиарда долларов , причем существенная часть этих средств вложена в проекты на Дальнем Востоке России – 3,5 миллиарда.

По линии Межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству реализуются более 70 приоритетных проектов на сумму свыше 20 миллиардов долларов.

Основными сферами китайских капиталовложений в России являются энергоресурсы, сельское и лесное хозяйство, строительство и производство стройматериалов, торговля, легкая и текстильная промышленность, производство бытовой электротехники, услуги и др.

Основные направления российских инвестиций в Китае – производственная отрасль, строительство, транспортные перевозки.

Компании двух стран также совместно реализуют целый ряд крупномасштабных проектов в сфере топливной и ядерной энергетики, гражданского авиастроения, ракетного двигателестроения, спутниковых навигационных систем, сооружения объектов инфраструктуры и др.

Россия является крупнейшим экспортером топлива на китайский рынок . В 2018 году было поставлено 71,49 миллиона тонн нефти, что на 20% больше, чем в 2017 году.

Энергетические компании России и Китая совместно участвуют в проекте по добыче и сжижению природного газа "Ямал СПГ". С декабря 2017 года китайские потребители получают газ с этого месторождения.

Сотрудничество между Китаем и Россией по развитию Дальнего Востока переживает период бурного роста. Китай является крупнейшей страной-поставщиком для Дальнего Востока России, вторым по величине импортером для региона и основным источником иностранного капитала.

Все больше китайских предприятий становятся резидентами ТОРов (территория опережающего развития) и Свободного порта Владивосток. Согласно статистическим данным, китайские предприятия инвестировали в 28 проектов на Дальнем Востоке, включая такие сферы, как лесное хозяйство, сельское хозяйство, строительные материалы, легкая промышленность, горнодобывающая промышленность, торговля. Общий объем инвестиций составил около четырех миллиардов долларов

В ноябре 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу во время визита в Пекин отметил , что стороны вышли на уровень около трех миллиардов долларов годового объема по реализации контрактов различной направленности.

Активно развиваются российско-китайские связи в области образовательного, научного и культурного сотрудничества.