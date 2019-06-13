В Москве "заминировали" четыре станции метро

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Анонимные звонки с угрозами "минирования" четырех станций Московского метрополитена поступили в четверг вечером, эвакуация пассажиров и персонала не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступили анонимные звонки об угрозах взрыва четырех станций метро: "Белорусская" (кольцевая и радиальная линии), "Арбатская" (Филёвская и Арбатско-Покровская линии)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, эвакуация людей не проводится, метро работает в штатном режиме.