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РИА Новости

В Москве "заминировали" четыре станции метро

Вчера, 22:11
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБуквы "М" у входа на станцию московского метро
Буквы М у входа на станцию московского метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Буквы "М" у входа на станцию московского метро. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Анонимные звонки с угрозами "минирования" четырех станций Московского метрополитена поступили в четверг вечером, эвакуация пассажиров и персонала не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступили анонимные звонки об угрозах взрыва четырех станций метро: "Белорусская" (кольцевая и радиальная линии), "Арбатская" (Филёвская и Арбатско-Покровская линии)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, эвакуация людей не проводится, метро работает в штатном режиме.
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МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
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