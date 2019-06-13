Постпреда России при ОБСЕ наградили Орденом почета

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич награжден Орденом Почета. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную службу наградить Орденом Почета Лукашевича Александра Казимировича", - говорится в тексте документа.

Лукашевич занимает должность постпреда при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с 2015 года. До этого он занимал пост директора Департамента информации и печати МИД России. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса. Награжден орденом Дружбы.