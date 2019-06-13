Представители Минобороны стран СНГ обсудили военное сотрудничество

ЕРЕВАН, 13 июн – РИА Новости. Перспективы военного сотрудничества стран СНГ до 2025 года обсудили в четверг в Ереване участники заседания Координационного комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны государств Содружества, сообщили в пресс-службе армянского военного ведомства.

"На заседании в Ереване приняли участие представители минобороны Армении, РФ, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также секретариата СМО СНГ. Рассмотрены перспективы развития военного сотрудничества до 2025 года, система учебно-боевой подготовки национальных ВС и применение ее опыта в международном военном сотрудничестве", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

По данным пресс-службы, что участники заседания обсудили особенности повседневной деятельности национальных вооруженных сил в условиях военно-политической обстановки на южных границах СНГ, вопросы, связанные с основными направлениями сотрудничества при применении беспилотников, организацией и проведением Армейских международных игр, подготовкой боевого этапа антитеррористических учений СНГ в Армении.

"В рамках заседания члены Координационного комитета были награждены ведомственными медалями армянского военного ведомства. Участников встречи принял министр обороны Армении Давид Тоноян", - говорится в сообщении.