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РИА Новости
Культура

Путин дал гражданство внуку мецената и коллекционера картин Щукина

Вчера, 19:06
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИсторический консультант выставки "Шедевры нового искусства. Коллекция Щукина" в Фонде Louis Vuitton в Париже Андре-Марк Делок-Фурко на церемонии награждения V Юбилейной Премии The Art Newspaper Russia
Исторический консультант выставки Шедевры нового искусства. Коллекция Щукина в Фонде Louis Vuitton в Париже Андре-Марк Делок-Фурко на церемонии награждения V Юбилейной Премии The Art Newspaper Russia
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Исторический консультант выставки "Шедевры нового искусства. Коллекция Щукина" в Фонде Louis Vuitton в Париже Андре-Марк Делок-Фурко на церемонии награждения V Юбилейной Премии The Art Newspaper Russia. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ внуку мецената и коллекционера искусства Сергея Щукина Андре Марку Делок-Фурко, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять в гражданство РФ следующих лиц: Делок-Фурко Андре Марк Борис Роберт, родившийся 30 апреля 1942 года во Франции", - говорится в документе.
Кроме того, российское гражданство предоставлено уроженке Франции Кристин Моник Вероник Панделле.
Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина ранее открыл продажу билетов на летнюю выставку - "Щукин. Биография коллекции". Для широкого посещения гостей выставка открывает свою работу 19 июня. Выставка представит уникальное собрание семьи московского мецената, охватывающее важнейшие художественные течения конца XIX – начала XX века, от импрессионизма до модернизма. В экспозицию войдут шедевры Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров – всего более 450 работ.
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