Путин дал гражданство внуку мецената и коллекционера картин Щукина

"Принять в гражданство РФ следующих лиц: Делок-Фурко Андре Марк Борис Роберт, родившийся 30 апреля 1942 года во Франции", - говорится в документе.

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина ранее открыл продажу билетов на летнюю выставку - "Щукин. Биография коллекции". Для широкого посещения гостей выставка открывает свою работу 19 июня. Выставка представит уникальное собрание семьи московского мецената, охватывающее важнейшие художественные течения конца XIX – начала XX века, от импрессионизма до модернизма. В экспозицию войдут шедевры Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров – всего более 450 работ.