Путин дал гражданство внуку мецената и коллекционера картин Щукина

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ внуку мецената и коллекционера искусства Сергея Щукина Андре Марку Делок-Фурко, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять в гражданство РФ следующих лиц: Делок-Фурко Андре Марк Борис Роберт, родившийся 30 апреля 1942 года во Франции", - говорится в документе.
Кроме того, российское гражданство предоставлено уроженке Франции Кристин Моник Вероник Панделле.
Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина ранее открыл продажу билетов на летнюю выставку - "Щукин. Биография коллекции". Для широкого посещения гостей выставка открывает свою работу 19 июня. Выставка представит уникальное собрание семьи московского мецената, охватывающее важнейшие художественные течения конца XIX – начала XX века, от импрессионизма до модернизма. В экспозицию войдут шедевры Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров – всего более 450 работ.