Новак отметил конструктивный подход ЕК по имплементации газовой директивы

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия услышала от ЕК конструктивный подход по имплементации газовой директивы ЕС, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак по итогам переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем.
"Мы услышали конструктивный подход со стороны Еврокомиссии на вопросы, касающихся имплементации принятой газовой директивы, необходимость скорейшего проведения этих процедур в законодательстве Федеративной Республики Германия. Еврокомиссия будет этот процесс разъяснять, какие необходимо проводить мероприятия для того, чтобы та газовая директива, которая была принята, была скорейшим образом имплементирована, и достигнуты были определенные действия со стороны немецкого регулятора", - сказал Новак.
По его словам, на встрече обсудили реализацию инфраструктурных проектов, таких как "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Что касается проекта "Северный поток-2", Новак проинформировал Шефчовича о том, в какой стадии находится реализация этого проекта.