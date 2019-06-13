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РИА Новости

Новак отметил конструктивный подход ЕК по имплементации газовой директивы

Вчера, 18:14
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак на сессии "Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности" в рамках ПМЭФ-2019
Министр энергетики РФ Александр Новак на сессии Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия услышала от ЕК конструктивный подход по имплементации газовой директивы ЕС, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак по итогам переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем.
"Мы услышали конструктивный подход со стороны Еврокомиссии на вопросы, касающихся имплементации принятой газовой директивы, необходимость скорейшего проведения этих процедур в законодательстве Федеративной Республики Германия. Еврокомиссия будет этот процесс разъяснять, какие необходимо проводить мероприятия для того, чтобы та газовая директива, которая была принята, была скорейшим образом имплементирована, и достигнуты были определенные действия со стороны немецкого регулятора", - сказал Новак.
По его словам, на встрече обсудили реализацию инфраструктурных проектов, таких как "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Что касается проекта "Северный поток-2", Новак проинформировал Шефчовича о том, в какой стадии находится реализация этого проекта.
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
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