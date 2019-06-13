Новак отметил конструктивный подход ЕК по имплементации газовой директивы

"Мы услышали конструктивный подход со стороны Еврокомиссии на вопросы, касающихся имплементации принятой газовой директивы, необходимость скорейшего проведения этих процедур в законодательстве Федеративной Республики Германия. Еврокомиссия будет этот процесс разъяснять, какие необходимо проводить мероприятия для того, чтобы та газовая директива, которая была принята, была скорейшим образом имплементирована, и достигнуты были определенные действия со стороны немецкого регулятора", - сказал Новак.