ЕС готов поддержать инициативы по урегулированию конфликта в Карабахе

"Совет обсудил региональные и международные вопросы. ЕС подтвердил свою поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на поиск мирного решения нагорно-карабахского конфликта. ЕС готов поддержать инициативы, направленные на преодоление конфликта и подготовке народов к миру", - говорится в заявлении, одобренном по итогам встречи в четверг.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики. Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.