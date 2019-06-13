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РИА Новости

ЕС готов поддержать инициативы по урегулированию конфликта в Карабахе

Вчера, 16:36
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкКарабахские военные армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны
Карабахские военные армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны
© РИА Новости
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Карабахские военные армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости. ЕС подтвердил поддержку усилиям Минской группы ОБСЕ по поиску мирного решения карабахского конфликта, готов поддержать конкретные инициативы в этом направлении, говорится в заявлении по итогам Совета партнерства ЕС-Армения.
"Совет обсудил региональные и международные вопросы. ЕС подтвердил свою поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на поиск мирного решения нагорно-карабахского конфликта. ЕС готов поддержать инициативы, направленные на преодоление конфликта и подготовке народов к миру", - говорится в заявлении, одобренном по итогам встречи в четверг.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики. Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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