Норвежские власти порекомендовали судам не заходить в иранские воды

Кто против кого? В Оманском заливе атакованы нефтяные танкеры В Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили СМИ. Кто стоит за атакой, пока неясно. В ситуации пробуем разобраться в эфире радио Sputnik с ведущим научным сотрудником МГИМО, востоковедом Юрием Зининым.

Директорат уточняет, что в этом районе находится порядка пяти норвежских судов. Уровень безопасности повышен до самого высокого. В директорате утверждают, что находятся в контакте с организациями и властями в связи со сложившейся ситуацией.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.