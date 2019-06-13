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РИА Новости

Норвежские власти порекомендовали судам не заходить в иранские воды

Вчера, 15:55
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© REUTERS / ISNAПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
© REUTERS / ISNA
МУРМАНСК, 13 июн – РИА Новости. Директорат морского транспорта Норвегии рекомендовал владельцам судов не допускать приближения судов к территориальным водам Ирана после, того как норвежские танкеры были атакованы в среду и четверг, сообщается на сайте директората.
"Несмотря на то, что нет полной ясности о причинах произошедшего, директорат морского транспорта, учитывая сегодняшние события, рекомендует держаться на расстоянии от иранских вод", - отмечается в сообщении.
Оманский залив
Вчера, 13:41
Кто против кого? В Оманском заливе атакованы нефтяные танкерыВ Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили СМИ. Кто стоит за атакой, пока неясно. В ситуации пробуем разобраться в эфире радио Sputnik с ведущим научным сотрудником МГИМО, востоковедом Юрием Зининым.
Директорат уточняет, что в этом районе находится порядка пяти норвежских судов. Уровень безопасности повышен до самого высокого. В директорате утверждают, что находятся в контакте с организациями и властями в связи со сложившейся ситуацией.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Вчера, 13:53
На одном из атакованных в Оманском заливе судов был груз метанола
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеНорвегияИранВ мире
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