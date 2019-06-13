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РИА Новости

В Госдуме обсудят помощь гражданам, оказавшимся в тюрьме за рубежом

Вчера, 15:52
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам обсудит 21 июня вместе с международными правозащитными организациями возможную помощь гражданам, оказавшимся в тюрьме за рубежом, сообщил журналистам глава думского комитета Леонид Слуцкий.
"Двадцать первого июня на площадке комитета состоится встреча с правозащитниками. Будут непростые для нас партнеры - Amnesty International и Human Rights Watch, будут наши коллеги из московского Совета по правам человека, представители Общественной палаты по ситуации с нашими гражданами за рубежом, будет отец Марии Бутиной, многие другие приглашённые гости и представители семей, где люди серьёзным образом пострадали. Будем серьёзным образом вырабатывать подходы к защите людей наших граждан в подобных ситуациях", - сказал Слуцкий.
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По его словам, разговор будет касаться в первую очередь поддержки граждан, попавших в такие ситуации, и совместных действий с правозащитниками, гражданским обществом и, возможно, правительством. "Потому что каждый раз мы оказываемся в растерянности, а ситуаций, к великому сожалению, становится все больше", - сказал парламентарий.
Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной - 5 ноября.
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