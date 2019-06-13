Житель Югры украл иконы из пришкольной часовни и поджег ее

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 июн - РИА Новости. Житель Нягани (ХМАО), не найдя пожертвований в часовне при школе, похитил иконы и крест, а затем поджег здание в попытке скрыть следы преступления, сообщается на сайте городской администрации со ссылкой на местный отдел МВД.

Пожар в часовне, расположенной на территории школы №14, произошел рано утром во вторник. По данным окружного управления МЧС, на ликвидацию возгорания понадобилось около 10 минут, никто не пострадал. Согласно информации властей города, к пожару оказался причастен 22-летний молодой человек, которого оперативно задержали правоохранители.

"Стражам порядка он пояснил, что проник в часовню с целью совершения хищения пожертвований прихожан, но, не обнаружив денег, решил забрать с собой три иконы и один деревянный крест... С целью замести следы преступления он совершил поджог часовни", - говорится в сообщении.