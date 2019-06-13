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РИА Новости

Житель Югры украл иконы из пришкольной часовни и поджег ее

Вчера, 15:43
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 июн - РИА Новости. Житель Нягани (ХМАО), не найдя пожертвований в часовне при школе, похитил иконы и крест, а затем поджег здание в попытке скрыть следы преступления, сообщается на сайте городской администрации со ссылкой на местный отдел МВД.
Пожар в часовне, расположенной на территории школы №14, произошел рано утром во вторник. По данным окружного управления МЧС, на ликвидацию возгорания понадобилось около 10 минут, никто не пострадал. Согласно информации властей города, к пожару оказался причастен 22-летний молодой человек, которого оперативно задержали правоохранители.
"Стражам порядка он пояснил, что проник в часовню с целью совершения хищения пожертвований прихожан, но, не обнаружив денег, решил забрать с собой три иконы и один деревянный крест... С целью замести следы преступления он совершил поджог часовни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одну из похищенных икон и крест сотрудники полиции нашли в ходе осмотра места происшествия, две другие иконы молодой человек спрятал неподалеку в лесу. Предметы правоохранители вернули священнослужителям, а по факту кражи возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Полиция
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