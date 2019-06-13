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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье в 2019 году проверят почти 200 унитарных предприятий

Вчера, 15:42
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Почти 197 муниципальных унитарных предприятий (МУП) и хозобществ Подмосковья пройдут аудиторскую проверку в 2019 году, значительная часть из них - предприятия сферы ЖКХ, говорится в пресс-релизе Минмособлимущества.

"В рамках работы по повышению эффективности 197 МУПов и хозобществ с выручкой более 50 миллионов рублей пройдут аудиторскую проверку в текущем году. Большая их часть - предприятия ЖКХ. По итогам 2018 года общая выручка предприятий составила порядка 144 миллиардов рублей", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что проведение аудита позволит оптимизировать деятельность предприятий и сократить их издержки, а также предупредить риск банкротства.
"Это важно, поскольку от деятельности данного сектора предприятий зависит комфорт населения", - цитирует пресс-служба министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана.
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