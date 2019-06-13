В Подмосковье в 2019 году проверят почти 200 унитарных предприятий

"В рамках работы по повышению эффективности 197 МУПов и хозобществ с выручкой более 50 миллионов рублей пройдут аудиторскую проверку в текущем году. Большая их часть - предприятия ЖКХ. По итогам 2018 года общая выручка предприятий составила порядка 144 миллиардов рублей", - говорится в пресс-релизе.