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РИА Новости

Россия призвала США обсудить вопрос о продлении ДСНВ

Вчера, 15:32
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон заняться обсуждением ситуации вокруг продления договора о стратегических наступательных вооружениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"ДСНВ истекает, согласно положениям договора, 5 февраля 2021 года, его можно продлить еще на пять лет. Для того, чтобы это произошло, а в пользу этого Россия выступает, этим нужно заниматься сейчас. Как с точки зрения организации самого продления - есть определенная процедура, в том числе с задействованием законодательной ветви власти, это требует времени", - сказал Рябков журналистам.
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"Так и с точки зрения решения известной проблемы искусственного выведения США из засчета значительного количества своих стратегических носителей, которые объявлены переоборудованными под неядерные миссии. Сделано это так, что РФ не может самостоятельно в соответствии с положениями договора подтвердить необратимость такого переоборудования. Этой проблемой надо заниматься, ее нужно решить. Без этого продлевать договор не получается. Есть клубок вопросов, которыми нужно заниматься. Мы призывали вчера настойчиво госпожу (замгоссекретаря США Андреа) Томпсон и ее команду озаботиться этим делом", - добавил он.
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Договор СНВ-3МИД РФСергей РябковРоссияСШАБезопасностьВ мире
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