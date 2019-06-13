Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T15:22Z
https://ria.ru/20190613/1555540533.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Минсельхоз Кубани оценит ущерб от града

Вчера, 15:21
604
КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Сады и посевы зерновых повреждены градом в некоторых районах Кубани, в настоящее время идет оценка ущерба, сообщает министерство сельского хозяйства Краснодарского края.
Град прошёл 8 и 12 июня в трех районах края, повреждения зафиксированы в крупных агропредприятиях, фермерских и личных подсобных хозяйствах, сообщается на сайте ведомства.
"По предварительной информации, в Абинском районе градом повреждены сады общей площадью 1,5 тысячи гектаров. В Крымском районе пострадали различные плодовые культуры на общей площади более 70 гектаров. В Красноармейском районе повреждены посевы зерновых культур на площади свыше 1 тысячи гектаров… Сейчас информация по повреждениям уточняется, а также проводится оценка финансового ущерба предприятиям", - говорится в сообщении.
Вчера, 14:10
МЧС предупредило о возможном подъеме уровня воды в реках Кубани
013313
Обсудить 0
КубаньМинистерство сельского хозяйства РФКраснодарКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Эксперт назвал отстраненных Путиным генералов "настоящими профессионалами"
РИА
Новости
МЧС предупредило о возможном подъеме уровня воды в реках Кубани
Андрей Бабушкин
Подмена Цапка на другого человека в СИЗО невозможна, заявил член СПЧ
Пожар на территории завода Красный Выборжец, Санкт-Петербург. 13 июня 2019
В Петербурге произошел пожар на территории завода "Красный выборжец"
Лента
новостей
Названа предварительная причина ДТП с автобусом в новой Москве
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Рябков прокомментировал ситуацию с танкерами в Оманском заливе
Военнослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета, означающую готовность ополченцев приступить к разведению сил и средств, на контрольно-пропускном пункте в районе Станицы Луганской
Россия призвала ОБСЕ изучить причины срыва отвода сил в Станице Луганской
Житель Югры украл иконы из пришкольной часовни и поджег ее
В Турции выразили обеспокоенность из-за письма Пентагона по С-400
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов
Эсеры предложили установить размер компенсации за уголовное преследование
Александр Хинштейн
"Диктант Победы" в России лучше всего написали в Чечне
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 7 декабря 2018
В Рособрнадзоре объяснили число 100-балльников по математике в Петербурге
Вестминстерский дворец
Три кандидата на пост премьера Британии выбыли после первого раунда
Исторический центр города Сиена в Италии
Эксперты назвали страны, в которых россияне мечтают встретить старость
На Урале семьи поджегших венки у Вечного огня детей могут поставить на учет
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
02:12В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
Лента новостейМолния