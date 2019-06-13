Минсельхоз Кубани оценит ущерб от града

КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Сады и посевы зерновых повреждены градом в некоторых районах Кубани, в настоящее время идет оценка ущерба, сообщает министерство сельского хозяйства Краснодарского края.

Град прошёл 8 и 12 июня в трех районах края, повреждения зафиксированы в крупных агропредприятиях, фермерских и личных подсобных хозяйствах, сообщается на сайте ведомства.

"По предварительной информации, в Абинском районе градом повреждены сады общей площадью 1,5 тысячи гектаров. В Крымском районе пострадали различные плодовые культуры на общей площади более 70 гектаров. В Красноармейском районе повреждены посевы зерновых культур на площади свыше 1 тысячи гектаров… Сейчас информация по повреждениям уточняется, а также проводится оценка финансового ущерба предприятиям", - говорится в сообщении.