Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T15:21Z
https://ria.ru/20190613/1555540513.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155554/07/1555540706_0:114:952:650_1036x0_80_0_0_d5a85a50c242e0f130eb8b3868f2ac24.jpg
РИА Новости

В Петербурге произошел пожар на территории завода "Красный выборжец"

Вчера, 15:21
831
© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Пожар на территории завода "Красный Выборжец", Санкт-Петербург. 13 июня 2019
Пожар на территории завода Красный Выборжец, Санкт-Петербург. 13 июня 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн — РИА Новости. Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории завода "Красный выборжец" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 13.15 мск.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
12 мая, 20:19
В Адыгее на территории рыбного завода произошел пожар
"На территории завода "Красный выборжец" в 2-этажном неэксплуатируемом здании происходило горение в электрощитовых на площади пожара 60 квадратных метров. Пожару был присвоен номер вызова 1бис", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара были привлечены 12 единиц техники и 43 человека, в том числе 7 единиц техники и 26 человек от МЧС России. Отмечается, что для тушения спасателям пришлось проложить несколько магистральных линий за 150 метров и провести "пенную атаку".
"В 14.43 пожар локализован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
000212
Обсудить 1
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
В Воронеже внедорожник за пять минут устроил два ДТП с шестью машинами
РИА
Новости
Площадь Независимости в Киеве
В Сети высмеяли решение США переименовать Киев
Актриса Сильвия Майлз
Умерла актриса Сильвия Майлз
Эксперт назвал отстраненных Путиным генералов "настоящими профессионалами"
Лента
новостей
Минсельхоз Кубани оценит ущерб от града
Сотрудница дополнительного офиса Сбербанка в зале обслуживания физических и юридических лиц
В Сбербанке объяснили требование о пояснении источника дохода клиентов
Военнослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета, означающую готовность ополченцев приступить к разведению сил и средств, на контрольно-пропускном пункте в районе Станицы Луганской
Россия призвала ОБСЕ изучить причины срыва отвода сил в Станице Луганской
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал инцидент с нефтяными танкерами в Оманском заливе
Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу О финансово-экономическом состоянии государственной корпорации Роскосмос и ее подведомственных организаций
Россия должна вернуть лидерство в освоении космоса, заявил Медведев
Житель Югры украл иконы из пришкольной часовни и поджег ее
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов
Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
Названа предварительная причина ДТП с автобусом в новой Москве
Исторический центр города Сиена в Италии
Эксперты назвали страны, в которых россияне мечтают встретить старость
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
02:12В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
Лента новостейМолния