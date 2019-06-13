В Петербурге произошел пожар на территории завода "Красный выборжец"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн — РИА Новости. Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории завода "Красный выборжец" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 13.15 мск.

"На территории завода "Красный выборжец" в 2-этажном неэксплуатируемом здании происходило горение в электрощитовых на площади пожара 60 квадратных метров. Пожару был присвоен номер вызова 1бис", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара были привлечены 12 единиц техники и 43 человека, в том числе 7 единиц техники и 26 человек от МЧС России. Отмечается, что для тушения спасателям пришлось проложить несколько магистральных линий за 150 метров и провести "пенную атаку".