Эксперт: Китай пока не может создать альтернативу доллару для экономики РФ

"Китай вряд ли сможет создать сейчас альтернативу доллару. Я пока не вижу, чтобы были соглашения о валютном свопе. Для того, чтобы была валютная торговля на Московской бирже в юанях, необходимо, чтобы экспортеры в Китай, которые получали юань, могли бы обменивать их на доллары или что-то еще. Для этого необходимы линии между ЦБ, в том числе своповые линии, для того, чтобы был какой-то пул, который мог бы покупать и продавать какой-то запас юаней. Этого нет нигде. И это меня удивляет", - сказал Лосев в ходе семинара международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященному пленарному заседанию ПМЭФ.