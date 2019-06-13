Эксперт: Китай пока не может создать альтернативу доллару для экономики РФ

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Китай пока не может создать альтернативу доллару для российской экономики из-за отсутствия инструментов обмена валюты на бирже, а также внутренних проблем КНР — теневой экономики, закредитованности компаний и непрозрачности финансовой системы, считает генеральный директор УК "Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев.
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ПМЭФ заявил, что надо переосмыслить роль доллара, превратившегося в инструмент давления эмитента на весь мир, отметив при этом, что доверие к доллару в мире падает.
"Китай вряд ли сможет создать сейчас альтернативу доллару. Я пока не вижу, чтобы были соглашения о валютном свопе. Для того, чтобы была валютная торговля на Московской бирже в юанях, необходимо, чтобы экспортеры в Китай, которые получали юань, могли бы обменивать их на доллары или что-то еще. Для этого необходимы линии между ЦБ, в том числе своповые линии, для того, чтобы был какой-то пул, который мог бы покупать и продавать какой-то запас юаней. Этого нет нигде. И это меня удивляет", - сказал Лосев в ходе семинара международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященному пленарному заседанию ПМЭФ.
По его словам, причина этому — внутренние проблемы Китая: закредитованность, непрозрачная финансовая система и теневой банковский сектор. По мнению эксперта, это пока не позволяет повышать долю юаня в международных расчетах "более серьезно".
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