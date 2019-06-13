В США 24 полицейских пострадали в беспорядках после убийства подозреваемого

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Более 20 представителей полиции получили ранения в результате беспорядков в американском городе Мемфис, начавшихся после того, как сотрудники службы маршалов при попытке задержания застрелили неизвестного мужчину, заявил мэр города Джим Стрикленд.
"По меньшей мере 24 представителя полиции были ранены, шесть из них доставлены в больницу. По меньшей мере два журналиста были ранены. Несколько полицейских автомобилей были злонамеренно повреждены", - написал глава города в своем официальном аккаунте в Facebook.
A crowd and police cars on Kingsley Ave. and Overton crossing street. TBI says this was an officer-involved shooting with US Marshals: pic.twitter.com/eLiOg1k1lO— Phillip Jackson (@phillej_) 13 июня 2019 г.
Инцидент произошел в среду вечером в районе Фрейзер. Как говорится в заявлении бюро расследований штата Теннесси, несколько сотрудников службы маршалов США преследовали мужчину, "который находился в розыске по нескольким ордерам". Он попытался скрыться и несколько раз протаранил автомобили полицейских. После того, как мужчина вышел из машины с оружием, сотрудники службы открыли огонь и убили его.
Как сообщает газета Memphis Appeal, после инцидента на месте происшествия стали собираться местные жители, служба маршалов вызвала на помощь полицейских. Полиция пыталась разогнать участников стихийной акции протеста. Протестующие кидали в сторону правоохранительных органов камни. Через несколько часов противостояние окончилось. Мэр города заявил, что "продемонстрированная в отношении полицейских агрессия была необоснованной".