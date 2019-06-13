В США 24 полицейских пострадали в беспорядках после убийства подозреваемого

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Более 20 представителей полиции получили ранения в результате беспорядков в американском городе Мемфис, начавшихся после того, как сотрудники службы маршалов при попытке задержания застрелили неизвестного мужчину, заявил мэр города Джим Стрикленд.

Инцидент произошел в среду вечером в районе Фрейзер. Как говорится в заявлении бюро расследований штата Теннесси, несколько сотрудников службы маршалов США преследовали мужчину, "который находился в розыске по нескольким ордерам". Он попытался скрыться и несколько раз протаранил автомобили полицейских. После того, как мужчина вышел из машины с оружием, сотрудники службы открыли огонь и убили его.