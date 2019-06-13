МЧС предупредило о возможном подъеме уровня воды в реках Кубани

КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Сильные дожди, ливни с грозами и подъем уровня воды в реках ожидаются в Краснодарском крае в четверг, сообщает ГУ МЧС по региону.
"Сегодня местами в крае (исключая Сочи) ожидается… сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду. На реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной, юго-западной территории края, реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются подъёмы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.
Ведомство призывает жителей и гостей края соблюдать меры безопасности.