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РИА Новости

МЧС предупредило о возможном подъеме уровня воды в реках Кубани

Вчера, 14:10
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КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Сильные дожди, ливни с грозами и подъем уровня воды в реках ожидаются в Краснодарском крае в четверг, сообщает ГУ МЧС по региону.
"Сегодня местами в крае (исключая Сочи) ожидается… сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду. На реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной, юго-западной территории края, реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются подъёмы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.
Ведомство призывает жителей и гостей края соблюдать меры безопасности.
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МЧСКраснодарСочиКраснодарский крайОбщество
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