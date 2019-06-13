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РИА Новости

В МИД России прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе

Вчера, 13:38
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Москва после инцидента с танкерами в Оманском заливе призывает все стороны к снижению напряжённости в регионе, в первую очередь вокруг Ирана, и считает инцидент отражением остроты ситуации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Иранские и арабские СМИ сообщили в четверг, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Вчера, 10:34
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"Обстановка настолько взрывоопасная, что вероятность какого-то просчёта или недопонимания причин и последствий тех или иных событий в общем весьма тревожно складывается. В общем говорить о том, что это какой-то проходной эпизод было бы неправильно. Это отражение общей крайней остроты ситуации в этом регионе", - заявил дипломат.
"Нужны меры, по прежде всего, нормализации обстановки вокруг Ирана, нужно спокойно непредвзято разобраться с произошедшим, не делать скоропалительных выводов, которые могут по большому счету только масла в огонь подлить", - добавил он.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеМИД РФВ мире
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