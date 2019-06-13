В МИД России прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе

"Обстановка настолько взрывоопасная, что вероятность какого-то просчёта или недопонимания причин и последствий тех или иных событий в общем весьма тревожно складывается. В общем говорить о том, что это какой-то проходной эпизод было бы неправильно. Это отражение общей крайней остроты ситуации в этом регионе", - заявил дипломат.