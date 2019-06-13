Депутат прокомментировал размещение беспилотников США в Польше

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. США используют конфликтные звенья в европейском партнерстве, такие как Польша, которые готовы слепо выполнять волю заокеанского патрона и размещать на своей территории беспилотники, это откровенная интервенция США на восток Европы к границам РФ, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее Вашингтон и Варшава договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.
"Вашингтон силится удержать свое влияние на Европу. США явно не удается укрепить экономическое сотрудничество с европейскими странами. Грубые действия Вашингтона и экономический шантаж не способствуют развитию партнерства. Для сохранения контроля за регионом США используют конфликтные звенья в европейском партнерстве, такие как Польша, которые готовы слепо выполнять волю заокеанского патрона, подчиняясь и в вопросах энергетики, и в области обороны, и во внешнеполитическом курсе", - приводятся слова Железняка в сообщении его пресс-службы.
"Очевидно, что польским властям не достаточно существующего количества американского и натовского контингента, чтобы справиться со своими комплексами. Мы являемся свидетелями откровенной военной интервенции США на восток Европы, к границам с Россией", - подчеркнул депутат.
По его мнению, США расширяют присутствие Альянса в Европе с помощью "соглашательской политики" отдельных европейских государств, готовых отказаться от суверенитета в принятии политических решений, даже в ущерб собственной экономике и интересам граждан.