Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T13:37Z
https://ria.ru/20190613/1555534188.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149441/28/1494412883_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_2f53ce7cdd7be6486649bab5d81fa131.jpg
РИА Новости

Депутат прокомментировал размещение беспилотников США в Польше

Вчера, 13:37
439
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. США используют конфликтные звенья в европейском партнерстве, такие как Польша, которые готовы слепо выполнять волю заокеанского патрона и размещать на своей территории беспилотники, это откровенная интервенция США на восток Европы к границам РФ, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее Вашингтон и Варшава договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.
"Вашингтон силится удержать свое влияние на Европу. США явно не удается укрепить экономическое сотрудничество с европейскими странами. Грубые действия Вашингтона и экономический шантаж не способствуют развитию партнерства. Для сохранения контроля за регионом США используют конфликтные звенья в европейском партнерстве, такие как Польша, которые готовы слепо выполнять волю заокеанского патрона, подчиняясь и в вопросах энергетики, и в области обороны, и во внешнеполитическом курсе", - приводятся слова Железняка в сообщении его пресс-службы.
"Очевидно, что польским властям не достаточно существующего количества американского и натовского контингента, чтобы справиться со своими комплексами. Мы являемся свидетелями откровенной военной интервенции США на восток Европы, к границам с Россией", - подчеркнул депутат.
По его мнению, США расширяют присутствие Альянса в Европе с помощью "соглашательской политики" отдельных европейских государств, готовых отказаться от суверенитета в принятии политических решений, даже в ущерб собственной экономике и интересам граждан.
Франц Клинцевич
Вчера, 13:10
В Совфеде пообещали ответные меры на размещение беспилотников США в Польше
810010
Обсудить 0
Госдума РФСергей ЖелезнякПольшаРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД России прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе
РИА
Новости
Франц Клинцевич
В Совфеде пообещали ответные меры на размещение беспилотников США в Польше
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия обеспокоена решением разместить эскадрилью беспилотников в Польше
На участке границы Украины с Россией
На Украине дело о хищении госсредств на проект "Стена" дошло до суда
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия будет учитывать в оборонном планировании допконтингент США в Польше
В ЕП не видят смысла в продлении антироссийских санкций, заявил евродепутат
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин назвал визит Зеленского в Париж и Берлин "разведкой боем"
В Иране готовы обеспечить безопасность морских путей после ЧП с танкерами
Немецкие машиностроители заявили о неэффективности санкций против России
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана во время вступления в должность президента. 12 июня 2019
Зеленский пригласил Токаева посетить Украину с визитом
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков прокомментировал решение США разместить беспилотники в Польше
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали позицию США по ядерному разоружению
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана не стал отвечать на послание Трампа
Беспилотный летательный аппарат
Эксперт прокомментировал размещение в Польше беспилотников США
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Приостановление ДРСМД затруднит продление договора СНВ, заявил Слуцкий
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
Лента новостейМолния