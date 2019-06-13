Депутат прокомментировал размещение беспилотников США в Польше

"Вашингтон силится удержать свое влияние на Европу. США явно не удается укрепить экономическое сотрудничество с европейскими странами. Грубые действия Вашингтона и экономический шантаж не способствуют развитию партнерства. Для сохранения контроля за регионом США используют конфликтные звенья в европейском партнерстве, такие как Польша, которые готовы слепо выполнять волю заокеанского патрона, подчиняясь и в вопросах энергетики, и в области обороны, и во внешнеполитическом курсе", - приводятся слова Железняка в сообщении его пресс-службы.