Руденя: соглашение с ХК "Динамо-Москва" - эпоха в развитии тверского хоккея

ТВЕРЬ, 13 июн – РИА Новости. Правительство Тверской области и ХК "Динамо-Москва" заключили соглашение о сотрудничестве по развитию хоккея в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

Документ подписали губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор ХК "Динамо-Москва" Евгений Кровопусков. Соглашение предусматривает, что в Твери будут размещаться две команды – высшей хоккейной лиги "Динамо-Тверь" и молодёжной хоккейной лиги "Динамо-Москва". Тренировочной площадкой станет спортивный комплекс "Юбилейный" в Твери.

"Сегодняшнее соглашение о сотрудничестве – это эпохальная страница в развитии тверского профессионального и юношеского хоккея. Это начало большой программы по развитию спорта на территории Тверской области. В ближайшие несколько лет мы планируем модернизацию всей комплексной спортивной инфраструктуры, которая будет отвечать международным требованиям", - отметил Руденя на церемонии подписания.

В свою очередь, Кровопусков сообщил, что старт хоккейному сезону в Твери будет дан 1 сентября, с этого времени тверские болельщики смогут посещать домашние матчи тверских команд. "Подписанный документ станет новым этапом в развитии всего динамовского движения. Тренировочные сборы у молодёжки начнутся 25 июня, у профессионалов – 1 июля", - привели в пресс-службе его слова.

В настоящее время отделения хоккея работают в муниципальных спортивных школах в Старице, Ржеве, Конаково, Кимрах, Бологое и Калязине. В Твери действует спортивная школа олимпийского резерва по хоккею. Тренерский штат областных спортшкол насчитывает более 30 человек, создана молодежная команда "Тверичи". Всего этим видом спорта занимаются более тысячи жителей региона, отметили в пресс-службе.

"Размещение профессиональной команды в Тверской области – это дополнительная мотивация для молодых ребят, это позволит перенимать опыт у более опытных хоккеистов", - сказал чемпион мира по хоккею 2012 года Денис Кокарев, присутствовавший на подписании соглашения.