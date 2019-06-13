Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T13:26Z
https://ria.ru/20190613/1555533617.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155553/35/1555533521_0:154:2000:1280_1036x0_80_0_0_77927963d2704247e14350dd0f956723.jpg
РИА Новости
Тверская область

Руденя: соглашение с ХК "Динамо-Москва" - эпоха в развитии тверского хоккея

Вчера, 13:26
920
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: соглашение с ХК "Динамо-Москва" - эпоха в развитии тверского хоккея
Руденя: соглашение с ХК Динамо-Москва - эпоха в развитии тверского хоккея
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 13 июн – РИА Новости. Правительство Тверской области и ХК "Динамо-Москва" заключили соглашение о сотрудничестве по развитию хоккея в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
Документ подписали губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор ХК "Динамо-Москва" Евгений Кровопусков. Соглашение предусматривает, что в Твери будут размещаться две команды – высшей хоккейной лиги "Динамо-Тверь" и молодёжной хоккейной лиги "Динамо-Москва". Тренировочной площадкой станет спортивный комплекс "Юбилейный" в Твери.
"Сегодняшнее соглашение о сотрудничестве – это эпохальная страница в развитии тверского профессионального и юношеского хоккея. Это начало большой программы по развитию спорта на территории Тверской области. В ближайшие несколько лет мы планируем модернизацию всей комплексной спортивной инфраструктуры, которая будет отвечать международным требованиям", - отметил Руденя на церемонии подписания.
В свою очередь, Кровопусков сообщил, что старт хоккейному сезону в Твери будет дан 1 сентября, с этого времени тверские болельщики смогут посещать домашние матчи тверских команд. "Подписанный документ станет новым этапом в развитии всего динамовского движения. Тренировочные сборы у молодёжки начнутся 25 июня, у профессионалов – 1 июля", - привели в пресс-службе его слова.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель правления ЛДЦ МИБС Аркадий Столпнер
7 июня, 12:37
Руденя: в Верхневолжье могут создать Центр ядерной медицины
В настоящее время отделения хоккея работают в муниципальных спортивных школах в Старице, Ржеве, Конаково, Кимрах, Бологое и Калязине. В Твери действует спортивная школа олимпийского резерва по хоккею. Тренерский штат областных спортшкол насчитывает более 30 человек, создана молодежная команда "Тверичи". Всего этим видом спорта занимаются более тысячи жителей региона, отметили в пресс-службе.
"Размещение профессиональной команды в Тверской области – это дополнительная мотивация для молодых ребят, это позволит перенимать опыт у более опытных хоккеистов", - сказал чемпион мира по хоккею 2012 года Денис Кокарев, присутствовавший на подписании соглашения.
В пресс-службе добавили, что в регионе принята Стратегия развития физкультуры и спорта на период до 2024 года. На ее реализацию планируется направить свыше 9,2 миллиарда рублей, из них более 8,3 миллиарда рублей – из областного бюджета. На эти средства планируется построить современные спортивные комплексы в Твери и крупных областных центрах, а также открыть сеть ФОК в небольших районах и городских поселениях. Кроме того, власти региона планируют укрепить материально-техническую базу муниципальных спортивных школ, отремонтировать спортивные залы в общеобразовательных школах.
101000
Обсудить 0
Тверская областьИгорь Руденя
Рекомендуем
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала больных детей "кретинами" и "идиотами"
РИА
Новости
Северо-Крымский канал
Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве. 1 июня 2019
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Сотрудница дополнительного офиса Сбербанка в зале обслуживания физических и юридических лиц
В Сбербанке объяснили требование о пояснении источника дохода клиентов
Лента
новостей
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Турция обвинила США в разглашении содержания письма об С-400
Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Климкин заявил о необходимости международного присутствия в Крыму
Военнослужащий ДНР у автомобиля, поврежденного в результате артиллерийского обстрела города Докучаевск Донецкой области
В ООН назвали число мирных жителей, погибших из-за конфликта в Донбассе
Площадь Независимости в Киеве
В Сети высмеяли решение США переименовать Киев
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления в рамках правительственного часа на пленарном заседании Государственной думы РФ в Москве. 3 апреля 2019
Голикова заявила, что 51% многодетных семей находятся за чертой бедности
Президент Хорватии Степан Месич выступил в доме приемов МИД с лекцией
Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России
Пожар в Измайловском кремле. 13 июня 2019
В Москве загорелось одно из зданий комплекса Измайловского кремля
Новорожденный
Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
Лента новостейМолния