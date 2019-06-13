В Кузбассе подросток утонул в реке

КЕМЕРОВО, 13 июн - РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели подростка, утонувшего в реке во время отдыха с друзьями на водоеме в Новокузнецке, сообщает СУСК РФ по Кемеровской области.

"Двенадцатого июня 2019 года около 19 часов 05 минут поступило сообщение о том, что в реке Кондома на территории парка "Черемушки" в городе Новокузнецке утонул 16-летний подросток. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, подросток с друзьями отдыхал на водоеме. Он не умел плавать и попросил подругу поучить его. Через некоторое время он решил отплыть от берега и скрылся в воде. Друзья и очевидцы попытались его спасти, однако им этого сделать не удалось. Тело подняли на поверхность спасатели МЧС.