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РИА Новости

В Кузбассе подросток утонул в реке

Вчера, 13:20
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КЕМЕРОВО, 13 июн - РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели подростка, утонувшего в реке во время отдыха с друзьями на водоеме в Новокузнецке, сообщает СУСК РФ по Кемеровской области.
"Двенадцатого июня 2019 года около 19 часов 05 минут поступило сообщение о том, что в реке Кондома на территории парка "Черемушки" в городе Новокузнецке утонул 16-летний подросток. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 10:18
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По предварительным данным, подросток с друзьями отдыхал на водоеме. Он не умел плавать и попросил подругу поучить его. Через некоторое время он решил отплыть от берега и скрылся в воде. Друзья и очевидцы попытались его спасти, однако им этого сделать не удалось. Тело подняли на поверхность спасатели МЧС.
Предварительная причина смерти - асфиксия от утопления. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти подростка.
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