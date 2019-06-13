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РИА Новости

Рябков обсудил с послом Южной Кореи проблемы контроля над вооружениями

Вчера, 13:18
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил в Москве с послом Республики Корея Ли Сок Пэ проблемы контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ, сообщил департамент информации и печати российского внешнеполитического ведомства.
"13 июня заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с послом Республики Корея в России Ли Сок Пэ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи "состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
7 июня, 19:19
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МИД РФСергей РябковЮжная КореяРоссияВ мире
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