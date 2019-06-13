Рябков обсудил с послом Южной Кореи проблемы контроля над вооружениями

Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил в Москве с послом Республики Корея Ли Сок Пэ проблемы контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ, сообщил департамент информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

"13 июня заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с послом Республики Корея в России Ли Сок Пэ", - говорится в сообщении.