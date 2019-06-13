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РИА Новости

В Бурятии спасатели ищут мужчину, пропавшего после опрокидывания катамарана

Вчера, 09:36
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КРАСНОЯРСК, 13 июн – РИА Новости. Спасатели ведут поиски мужчины, которого могло унести течением после того, как опрокинулся катамаран на реке Гоуджекит в Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.
По данным МЧС, инцидент произошел в среду днем в Северо-Байкальском районе. На катамаране находились четверо мужчин и женщина. На поиски были направлены спасатели Северобайкальского спасательного отряда. Для эвакуации пострадавших на берег спасатели соорудили навесную переправу.
"Четверых эвакуированных передали родственникам, одного из группы при опрокидывании катамарана унесло течением. В зону поиска пропавшего привлечен вертолет Ми-8 МЧС России... который вылетел из Улан-Удэ. Обследовано 60 километров акватории озера Байкал и реки Гоуджекит. Поисковые работы продолжаются", - сказала собеседница агентства.
Всего в спасательной операции задействованы 16 человек и семь единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и три плавучих средства.
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