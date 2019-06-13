В Бурятии спасатели ищут мужчину, пропавшего после опрокидывания катамарана

КРАСНОЯРСК, 13 июн – РИА Новости. Спасатели ведут поиски мужчины, которого могло унести течением после того, как опрокинулся катамаран на реке Гоуджекит в Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.

По данным МЧС, инцидент произошел в среду днем в Северо-Байкальском районе. На катамаране находились четверо мужчин и женщина. На поиски были направлены спасатели Северобайкальского спасательного отряда. Для эвакуации пострадавших на берег спасатели соорудили навесную переправу.

"Четверых эвакуированных передали родственникам, одного из группы при опрокидывании катамарана унесло течением. В зону поиска пропавшего привлечен вертолет Ми-8 МЧС России... который вылетел из Улан-Удэ. Обследовано 60 километров акватории озера Байкал и реки Гоуджекит. Поисковые работы продолжаются", - сказала собеседница агентства.