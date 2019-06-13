Выпущенная в Приамурье тигрица съела кабана, который злил ее у вольера

ВЛАДИВОСТОК, 13 июн - РИА Новости. Амурские тигры из Приморья Павлик и Елена, которых выпустили в тайге Амурской области, успешно адаптируются к жизни на воле: удачно охотятся на быстрых косулей и кабанов, которые злили их, пока хищники были в вольере, сообщает Центр "Амурский тигр".

Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. Отмечалось, что взрослая самка ведет себя неадекватно - не боится света и крика людей. В начале февраля 2018 года зверя поймали и доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка в Приморье. Позже отловили двух ее тигрят, их также привезли в центр реабилитации. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Зеленогорска Красноярского края. Подросших Павлика и Елену 15 мая доставили в Приамурье, а 23 мая тигры вышли из дистанционно открытого временного вольера в тайге.

"Адаптация выпущенных в Амурской области 23 мая 2019 года тигров Павлика и Елены к жизни в дикой природе проходит успешно… Как отмечают специалисты, проверка скопления "точек" на небольшом расстоянии (кластеров), определенных посредством анализа данных с ошейников с GPS-модулем, показала, что хищники успешно обживаются в новом местообитании и активно охотятся", - говорится в сообщении.

Специалисты подтвердили, что Елена добыла крупного кабана и барсука, Павлик - два барсука, косулю и, с большой вероятностью, волка. Косуля, как отмечают в центре, является сложной добычей даже для тигра. Это не весь список жертв этих двух хищников, так как ученым не удалось добраться до всех точек длительного пребывания Павлика и Елены из-за подтопленных дорог.

"Забавен тот факт, что когда тигры были во временном вольере, то кабаны ходили по его периметру, чем явно злили хищников. Так вот, оказавшись на свободе, Елена вернулась на то место, где был вольер, и отомстила кабану! Вот уж действительно, не злите тигра в клетке", - рассказал генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.