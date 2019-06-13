Россия следит за ситуацией в Афганистане и КНДР, отметил Путин

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россию беспокоит ближневосточная проблематика, но не меньше волнует ее и всё, что связано с иранской ядерной программой, с Северной Кореей и Афганистаном, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нас, конечно, беспокоит и ближневосточная проблематика, но не меньше беспокоит и всё, что связано с иранской ядерной программой, с Северной Кореей. Особенно внимательно мы следим за событиями в Афганистане", - сказал он.