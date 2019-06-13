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РИА Новости

Россия следит за ситуацией в Афганистане и КНДР, отметил Путин

Вчера, 07:40
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россию беспокоит ближневосточная проблематика, но не меньше волнует ее и всё, что связано с иранской ядерной программой, с Северной Кореей и Афганистаном, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нас, конечно, беспокоит и ближневосточная проблематика, но не меньше беспокоит и всё, что связано с иранской ядерной программой, с Северной Кореей. Особенно внимательно мы следим за событиями в Афганистане", - сказал он.
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Президент отметил, что Россия энергично и с пользой сотрудничает со многими странами мира, включая США, которые поддерживают ситуацию в Афганистане.
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АфганистанКНДРРоссияИранВ мире
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