Россия заинтересована в стабильных отношениях с США, заявил Антонов

ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии отношений с США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на приеме по случаю Россия заинтересована в развитии отношений с США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на приеме по случаю Дня России

"Наша страна заинтересована в стабильных и предсказуемых отношениях с США", - сказал Антонов.

По его словам, Москва и Вашингтон как ведущие ядерные державы несут особую ответственность за мировую безопасность, а в отношениях им следует стремиться к признанию интересов друг друга и поиску компромиссов.

Антонов также отметил, что Россия выступает за совместное противостояние "не надуманным, а реальным" вызовам и угрозам, таким как международный терроризм.