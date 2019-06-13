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РИА Новости

Россия заинтересована в стабильных отношениях с США, заявил Антонов

02:22
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© РИА Новости / Михаил ТургиевЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии отношений с США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на приеме по случаю Дня России.
"Наша страна заинтересована в стабильных и предсказуемых отношениях с США", - сказал Антонов.
По его словам, Москва и Вашингтон как ведущие ядерные державы несут особую ответственность за мировую безопасность, а в отношениях им следует стремиться к признанию интересов друг друга и поиску компромиссов.
Антонов также отметил, что Россия выступает за совместное противостояние "не надуманным, а реальным" вызовам и угрозам, таким как международный терроризм.
На приеме присутствовали среди прочих представители дипкорпуса и госдепартамента США, в том числе спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
7 июня, 06:28
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