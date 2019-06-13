Россия заинтересована в стабильных отношениях с США, заявил Антонов

ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии отношений с США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на приеме по случаю Дня России.
"Наша страна заинтересована в стабильных и предсказуемых отношениях с США", - сказал Антонов.
По его словам, Москва и Вашингтон как ведущие ядерные державы несут особую ответственность за мировую безопасность, а в отношениях им следует стремиться к признанию интересов друг друга и поиску компромиссов.
Антонов также отметил, что Россия выступает за совместное противостояние "не надуманным, а реальным" вызовам и угрозам, таким как международный терроризм.
На приеме присутствовали среди прочих представители дипкорпуса и госдепартамента США, в том числе спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.