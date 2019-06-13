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РИА Новости
Культура

Звезда новых "Людей в черном" рассказала о самом ценном воспоминании

Вчера, 17:20
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИсполнительница главной роли в фильме "Люди в черном: Интернэшнл" актриса Тесса Томпсон во время фотоколла в Москве. 6 июня 2019
Исполнительница главной роли в фильме Люди в черном: Интернэшнл актриса Тесса Томпсон во время фотоколла в Москве. 6 июня 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В прокат вышел фильм "Люди в черном: Интернэшнл". Американская актриса Тесса Томпсон, сыгравшая главную роль, рассказала в интервью РИА Новости о том, какое воспоминание для нее является самым ценным.
Экшн-комедия "Люди в черном: Интернэшнл" — картина про агентство, контактирующее с инопланетными цивилизациями и охраняющее от их угроз землян. Главными героями стали опытный агент Эйч (Крис Хемсворт) и новичок М (Тесса Томпсон). Они должны будут спасти Землю, при помощи супергеройского оружия и смекалки. Вновь в их арсенале - нейрализатор, он создает вспышку, стирающую память всем гражданским лицам, вошедшим в контакт с пришельцами.
Во время своего визита в Москву в рамках промо-тура "Люди в черном: Интернэшнл" Томпсон рассказала, о чем хотела бы сохранить воспоминания, если бы встретила агентов с нейрализатором в реальной жизни:

"У меня есть брат и сестра, они на 11 лет меня младше. И я бы не хотела забыть о том времени, когда они были совсем маленькими. Потому что сейчас они совсем взрослые и совершенно другие. Как все-таки летит время!"

Ее коллега Крис Хемсворт, исполнивший в картине главную мужскую роль, оказался с ней солидарен:
"Вероятно, это недавнее время, проведенное с моими детьми — пятилетними сыновьями и семилетней дочерью. Сначала ты оберегаешь каждый их шаг, следишь, чтобы они не натворили дел, а сейчас они в таком возрасте, когда становятся самостоятельными. Мне так нравится наблюдать за общением этих трех совершенно разных маленьких личностей. Так что да, я бы не хотел это забыть".
Тесса Томпсон и Крис Хемсворт на пресс-конференции в Москве
Тесса Томпсон и Крис Хемсворт на пресс-конференции в Москве
Тесса Томпсон и Крис Хемсворт на пресс-конференции в Москве
Также Томпсон поделилась своими мыслями по поводу выхода многочисленных ремейков:

"Мне кажется, сейчас множество новых и свежих идей витают в воздухе. Например, "Мстители: Финал" - с одной стороны это франшиза, но в то же время ее продолжение, это - новая история. И наша главная задача состоит в том, чтобы заставлять зрителя заинтересоваться ею, чтобы интерес публики не ослабевал. Чтобы публика продолжала ходить в кино, а мы продолжали делать фильмы".

Томпсон и Хемсворт уже снимались вместе в картинах "Тор: Рагнарек" и "Мстители: Финал". Томпсон известна по фильмам "Песни о любви", "Сельма", "Крид: Наследие Рокки" и другим. На телевидении она играла в детективной драме "Вероника Марс" и в фантастическом телесериале "Мир Дикого запада".
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