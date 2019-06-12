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РИА Новости

Катарский метеоролог опроверг сообщения о 80-градусной жаре в регионе

Вчера, 18:43
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина на набережной в Дохе
Мужчина на набережной в Дохе
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мужчина на набережной в Дохе. Архивное фото
ДОХА, 12 июн - РИА Новости. Директор Управления метеорологии Катара Абдалла аль-Манаи опроверг циркулирующие в социальных сетях слухи, будто этим летом температура воздуха в эмирате вырастет до 80 градусов, но уточнил, что изменения климата привели к заметному росту летних температур на Аравийском полуострове в летние месяцы.
"Зарегистрированные в этом месяце температуры воздуха находятся на привычном уровне, никакие отклонения от обычных температур не замечены. Они не превысили показатели июня прошлого года. Также нет данных, что температура воздуха экстремально превысит привычные показатели для этого времени года. Но в целом в мире наблюдается повышение температуры воздуха из-за изменений климата, в 1973 году в Катаре летом была зарегистрирована температура только в районе 40-42 градусов жары, в этом месяце мы зафиксировали максимальную температуру 48,2 градуса тепла по Цельсию", - рассказал аль-Манаи Катарскому агентству новостей QNA.
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Он попросил жителей Катара следить за официальными прогнозами погоды, а не полагаться в определении температуры воздуха на данные термометров, установленных в автомобилях, которые могут показывать неправильные цифры из-за технических проблем.
Главный метеоролог эмирата призвал его жителей избегать открытого солнца и стараться не выходить на улицу в первой половине дня, одеваться в легкую одежду ярких цветов, как можно больше пить и избегать физической активности на открытом воздухе.
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Он попросил работодателей не настаивать, чтобы рабочие, которые трудятся на открытом воздухе, продолжали работу, если они долгое время пробыли на солнце.
Кроме того, глава управления обратил внимание на необходимость всегда проверять автомобили прежде, чем закрыть их, чтобы никто не оставался внутри, и ни в коем случае не оставлять там детей.
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