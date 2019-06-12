Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-12T18:25Z
https://ria.ru/20190612/1555515017.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154796/99/1547969981_329:456:2462:1656_1036x0_80_0_0_3178de883b1e602a5270c16e114be9f9.jpg
РИА Новости

Суд назначил залог в пять миллионов рублей экс-главе СвЖД Миронову

Вчера, 18:25
946
© РИА Новости / Павел ЛисицынБывший начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов
Бывший начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов
© РИА Новости / Павел Лисицын
Бывший начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду назначил залог в размере пяти миллионов рублей экс-главе Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексею Миронову, которого обвиняют в получении взятки, сообщила РИА Новости представитель суда.
Ранее суд отказал следствию в ходатайстве о продлении домашнего ареста Миронову из-за того, что следователи указали некорректную дату. Срок домашнего ареста бывшего главы СвЖД истекает 12 июня.
"Залог в размере 5 миллионов рублей, подлежащий внесению до 21 июня 2019 года", – сказала собеседница агентства.
Она отметила, что суд запретил Миронову общаться без согласия следователя, прокурора и суда с иными подозреваемыми, свидетелями и потерпевшими по уголовному делу, а также с сотрудниками РЖД.
Алексей Миронов
18 февраля, 16:30
Против экс-главы Свердловской железной дороги завели второе дело о взятке
СК РФ 14 декабря сообщил, что Миронов задержан по обвинению во взяточничестве, возбуждено уголовное дело. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал его на 2 месяца. В начале февраля суд продлил арест до 12 апреля, защита подала апелляционную жалобу. Свердловский областной суд, рассмотрев ее, отпустил Миронова под домашний арест, срок которого истекает 12 июня.
В ОАО "РЖД" заявили, что внимательно следят за ситуацией вокруг Миронова и оказывают все необходимое содействие правоохранительным органам. Кроме того, компания сообщала, что проводит собственную проверку.
121025
Обсудить 0
РЖДЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
РИА
Новости
Кадр из мини-сериала Чернобыль
После сериала "Чернобыль" обнаружен новый вид беспощадных мутантов
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин прокомментировал ситуацию в Молдавии
Бари Алибасов
Врачи оценили состояние Алибасова
Лента
новостей
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Прототип героя "Чернобыля" рассказал, как лишился денег на операцию
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин заявил, что Россия восстановит отношения с Украиной
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Шахтер из Тулы оценил достоверность сериала "Чернобыль"
Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 20 июля 2018
Немецкие СМИ рассказали о российском "оружии конца света"
Бари Алибасов в своей квартире
Сын Алибасова рассказал, как умолял врачей не сообщать отцу о пропаже кота
Девушки на пляже
Как найти самые дешевые курортные поселки в Крыму и Краснодарском крае
Укладка труб газопровода Северный поток — 2 в Балтийском море
Трамп предупредил о возможных санкциях против "Северного потока — 2"
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Архивное фото
Глава Приморья заявил о сохранении площадки под проект "Роснефти"
Запуск ракеты Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в Калифорнии
Стала известна причина блэкаута в Абхазии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:01В Калужской области изъяли 30 килограммов амфетаминов в нарколаборатории
12:01Эксперт прокомментировал размещение в Польше беспилотников США
12:00Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
11:59В Калужской области задержали организаторов нарколаборатории
11:57Роскомнадзор прокомментировал идею ограничить доступ к сериалу "Чернобыль"
11:55Антироссийские санкции не приносят выгоды, заявил премьер Нижней Саксонии
11:51Эксперт прокомментировал требование банков к клиентам о раскрытии расходов
11:50Танкер Front Altair затонул в Оманском заливе, сообщили СМИ
11:49ЕК призвала Китай подключиться к многосторонним переговорам о реформе ВТО
11:48В ООН призвали Зеленского соблюдать принцип верховенства права
11:46В Госдуме прокомментировали решение разместить беспилотники MQ-9 в Польше
11:45В Белоруссии намерены лишать свободы за публичную реабилитацию нацизма
11:45Посольство в Омане не располагает данными о россиянах на атакованном судне
11:44ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
11:40В Совфеде оценили решение США "переименовать" Киев
11:38В авиакатастрофе с Ан-32 в Индии никто не выжил
11:37"Воскресший" на Кубани Цапок оказался вором в федеральном розыске
11:35Адвокат Кущевской банды допустил "воскрешение" Цапка
11:34В России создали сверхпрочный пластик для применения в стрелковом оружии
11:33Инцидент с тайваньским танкером произошел в водах Ирана, пишут СМИ
Лента новостейМолния