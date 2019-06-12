Суд назначил залог в пять миллионов рублей экс-главе СвЖД Миронову

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду назначил залог в размере пяти миллионов рублей экс-главе Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексею Миронову, которого обвиняют в получении взятки, сообщила РИА Новости представитель суда.

Ранее суд отказал следствию в ходатайстве о продлении домашнего ареста Миронову из-за того, что следователи указали некорректную дату. Срок домашнего ареста бывшего главы СвЖД истекает 12 июня.

"Залог в размере 5 миллионов рублей, подлежащий внесению до 21 июня 2019 года", – сказала собеседница агентства.

Она отметила, что суд запретил Миронову общаться без согласия следователя, прокурора и суда с иными подозреваемыми, свидетелями и потерпевшими по уголовному делу, а также с сотрудниками РЖД.

СК РФ 14 декабря сообщил, что Миронов задержан по обвинению во взяточничестве, возбуждено уголовное дело. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал его на 2 месяца. В начале февраля суд продлил арест до 12 апреля, защита подала апелляционную жалобу. Свердловский областной суд, рассмотрев ее, отпустил Миронова под домашний арест, срок которого истекает 12 июня.