В Киевской области семь человек пострадали в ДТП

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Семь человек пострадали в ДТП в Киевской области Украины на трассе "Киев-Одесса", сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.
"В оперативно-диспетчерскую службу Ставищенского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге 142 км Киев-Одесса, вблизи села Юрковка. На место происшествия прибыли спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Ставище. Бойцы ГСЧС отключили аккумуляторы автомобилей от питания, чтобы избежать возгорания и передали пострадавших в руки медицинских работников", - говорится в сообщении на сайте Госслужбы по ЧС.
По данным службы, в результате ДТП пострадали семь человек, они доставлены в Жашковскую центральную районную больницу.
Ведется следствие для установления причины аварии.