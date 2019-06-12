Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-12T14:06Z
https://ria.ru/20190612/1555509719.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Киевской области семь человек пострадали в ДТП

Вчера, 14:06
271
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Семь человек пострадали в ДТП в Киевской области Украины на трассе "Киев-Одесса", сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.
"В оперативно-диспетчерскую службу Ставищенского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге 142 км Киев-Одесса, вблизи села Юрковка. На место происшествия прибыли спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Ставище. Бойцы ГСЧС отключили аккумуляторы автомобилей от питания, чтобы избежать возгорания и передали пострадавших в руки медицинских работников", - говорится в сообщении на сайте Госслужбы по ЧС.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
По данным службы, в результате ДТП пострадали семь человек, они доставлены в Жашковскую центральную районную больницу.
Ведется следствие для установления причины аварии.
110102
Обсудить 0
Киевская областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Пытавшегося угнать самолет "Сургут-Москва" признали невменяемым
РИА
Новости
СК возбудил уголовное дело по факту похищения ребенка в Челябинске
В Хабаровском крае пожарные спасли семь человек из горящего дома
В Челябинской области утонул пятилетний ребенок
Лента
новостей
В Египте четырнадцать человек погибли в ДТП
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
Джонсон заявил, что не рвется к "жесткому" Brexit
Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
Еврокомиссия призвала готовиться к возможности "жесткого" Brexit
В Каспийском море зафиксировали землетрясение магнитудой четыре балла
Делегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ
Украинская делегация в ПАСЕ попросила Зеленского о поддержке
В Индонезии около шести тысяч человек покинули дома из-за наводнений
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. 16 июля 2018
Сербия готова стать площадкой для российско-американского саммита
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Два кандидата из списка "Слуги народа" отказались баллотироваться в Раду
В Индии предупредили о приближении мощного циклона
Число госпитализированных с отравлением на свадьбе во Львове возросло до 47
Военнослужащий ДНР у автомобиля, поврежденного в результате артиллерийского обстрела города Докучаевск Донецкой области
В ООН назвали число мирных жителей, погибших из-за конфликта в Донбассе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04МИД Ирана отверг обвинения арабских стран в поставках ракет хуситам
12:03Актриса Анна Михалкова призналась в нелюбви к комедиям
12:03Цискаридзе призвал сократить список театров, которые получают господдержку
12:02Посольство в Иране уточняет данные о россиянах среди спасенных моряков
12:01В Калужской области изъяли 30 килограммов амфетаминов в нарколаборатории
12:01Эксперт прокомментировал размещение в Польше беспилотников США
12:00Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
11:59В Калужской области задержали организаторов нарколаборатории
11:57Роскомнадзор прокомментировал идею ограничить доступ к сериалу "Чернобыль"
11:55Антироссийские санкции не приносят выгоды, заявил премьер Нижней Саксонии
11:51Эксперт прокомментировал требование банков к клиентам о раскрытии расходов
11:50Танкер Front Altair затонул в Оманском заливе, сообщили СМИ
11:49ЕК призвала Китай подключиться к многосторонним переговорам о реформе ВТО
11:48В ООН призвали Зеленского соблюдать принцип верховенства права
11:46В Госдуме прокомментировали решение разместить беспилотники MQ-9 в Польше
11:45В Белоруссии намерены лишать свободы за публичную реабилитацию нацизма
11:45Посольство в Омане не располагает данными о россиянах на атакованном судне
11:44ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
11:40В Совфеде оценили решение США "переименовать" Киев
11:38В авиакатастрофе с Ан-32 в Индии никто не выжил
Лента новостейМолния