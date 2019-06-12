Любые планы посеять вражду с Россией обречены на провал, заявили в МИД КНР

ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Любые попытки посеять вражду между Россией и Китаем обречены на провал, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Во время недавнего визита председателя КНР СИ Цзиньпина в Россию лидеры двух стран обменялись взглядами по нынешней сложной и изменчивой международной обстановке и достигли важного консенсуса. Стороны договорились в дальнейшем укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство, прикладывать совместные усилия для создания глобальной экономики открытого типа, продвижения многосторонней торговой системы, поддержания системы международных отношений с главенствующей ролью ООН и миропорядка, основанного на нормах международного права", - сказал Гэн Шуан.