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РИА Новости

Любые планы посеять вражду с Россией обречены на провал, заявили в МИД КНР

Вчера, 13:38
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Китая на эсминце "Ши Цзячжуан"
Государственные флаги России и Китая на эсминце Ши Цзячжуан
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Государственные флаги России и Китая на эсминце "Ши Цзячжуан". Архивное фото
ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Любые попытки посеять вражду между Россией и Китаем обречены на провал, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Во время недавнего визита председателя КНР СИ Цзиньпина в Россию лидеры двух стран обменялись взглядами по нынешней сложной и изменчивой международной обстановке и достигли важного консенсуса. Стороны договорились в дальнейшем укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство, прикладывать совместные усилия для создания глобальной экономики открытого типа, продвижения многосторонней торговой системы, поддержания системы международных отношений с главенствующей ролью ООН и миропорядка, основанного на нормах международного права", - сказал Гэн Шуан.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время осмотра выставки в рамках IV Восточного экономического форума
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Он подчеркнул, что "любые попытки и планы спровоцировать вражду между Россией и Китаем обречены на провал".
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Гэн ШуанМИД КНРКитайРоссияВ мире
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