Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-12T14:00Z
https://ria.ru/20190612/1555508159.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155552/38/1555523811_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_16870d77da16cfb4bad35baf27d6e709.jpg
РИА Новости
ЯсноПонятно
Нужно ли становиться лучше каждый день, точно ли нужно создавать семью или так нормально, жить с родителями или снимать - находим ответы на сложные вопросы.

"Это лучшее время года!" Почему мы так ждём лета?

Вчера, 14:00
68
ЯсноПонятно
«Это лучшее время года!» Почему мы так ждём лета?
Вчера, 14:00
С годами нам достаётся всё меньше лета: если в школе каникулы длятся три месяца, то в универе – полтора-два, а на работе вообще максимум месяц (и то тогда на остальной год не останется отпуска). А сделать за лето хочется столько же всего, как и раньше, или даже больше! Складывается ощущение, что лето будет безнадёжно упущено. Опять…
Каковы признаки идеально проведённого лета? Море, пляж, дача, шашлыки, вино, фестиваль, концерт, палатка в лесу, ночная прогулка, рассвет на крыше, пикник в парке, загар, поход за грибами, малина с куста… А если что-то из этого не успел – то всё: синдром FoMo, грусть-тоска и ощущение зря потраченного времени.
Только половину этого списка можно выполнить в любое другое время года, а вторую – уместить в один уикенд. Почему же тогда мы весь этот to-dolist размазываем по летним месяцам, а потом расстраиваемся, что ничего не успели? Как избавиться от чувства пропущенного лета?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка,Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте https://vk.com/ria_podcastsи подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме @ria_podcasts
000005
Обсудить 0
ЯсноПонятноПодкастОбщество
Рекомендуем
Природный пожар близ села Хайысардах на территории Верхоянского участкового лесничества
Власти назвали причину сильных пожаров в Верхоянском районе
РИА
Новости
Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий за 2018 год в День России. 12 июня 2019
Путин призвал работать над повышением качества жизни россиян
Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий за 2018 год в День России. 12 июня 2019
Путин призвал россиян делать все для развития и процветания родины
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже
Посол в Париже рассказал о подготовке встречи премьеров России и Франции
Лента
новостей
Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий за 2018 год в День России. 12 июня 2019
Путин поблагодарил лауреатов Госпремий за труд на благо России
В Киевской области семь человек пострадали в ДТП
Экс-премьера Македонии лишили депутатского мандата
Дети в детском лагере
МЧС проверило все детские лагеря
Флаг Российской Федерации на площадке перед памятником Солдат и Матрос в Севастополе. 12 июня 2019
В Севастополе развернули огромный флаг России
Бутылки вина на конвейере
Зачем маркетологи придумали "оздоровительное" вино и пиво
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
Британия призвала гонконгские власти начать диалог с протестующими
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Медведев поздравил жителей страны с Днем России
На нацпроект "Образование" направят в регионы более 155 миллиардов рублей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 23 мая 2019
Удаленная занятость набирает популярность, заявил Медведев
Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий за 2018 год в День России. 12 июня 2019
Путин поздравил жителей страны с Днем России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04МИД Ирана отверг обвинения арабских стран в поставках ракет хуситам
12:03Актриса Анна Михалкова призналась в нелюбви к комедиям
12:03Цискаридзе призвал сократить список театров, которые получают господдержку
12:02Посольство в Иране уточняет данные о россиянах среди спасенных моряков
12:01В Калужской области изъяли 30 килограммов амфетаминов в нарколаборатории
12:01Эксперт прокомментировал размещение в Польше беспилотников США
12:00Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
11:59В Калужской области задержали организаторов нарколаборатории
11:57Роскомнадзор прокомментировал идею ограничить доступ к сериалу "Чернобыль"
11:55Антироссийские санкции не приносят выгоды, заявил премьер Нижней Саксонии
11:51Эксперт прокомментировал требование банков к клиентам о раскрытии расходов
11:50Танкер Front Altair затонул в Оманском заливе, сообщили СМИ
11:49ЕК призвала Китай подключиться к многосторонним переговорам о реформе ВТО
11:48В ООН призвали Зеленского соблюдать принцип верховенства права
11:46В Госдуме прокомментировали решение разместить беспилотники MQ-9 в Польше
11:45В Белоруссии намерены лишать свободы за публичную реабилитацию нацизма
11:45Посольство в Омане не располагает данными о россиянах на атакованном судне
11:44ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
11:40В Совфеде оценили решение США "переименовать" Киев
11:38В авиакатастрофе с Ан-32 в Индии никто не выжил
Лента новостейМолния