«Это лучшее время года!» Почему мы так ждём лета?

Каковы признаки идеально проведённого лета? Море, пляж, дача, шашлыки, вино, фестиваль, концерт, палатка в лесу, ночная прогулка, рассвет на крыше, пикник в парке, загар, поход за грибами, малина с куста… А если что-то из этого не успел – то всё: синдром FoMo, грусть-тоска и ощущение зря потраченного времени.
Только половину этого списка можно выполнить в любое другое время года, а вторую – уместить в один уикенд. Почему же тогда мы весь этот to-dolist размазываем по летним месяцам, а потом расстраиваемся, что ничего не успели? Как избавиться от чувства пропущенного лета?
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Только половину этого списка можно выполнить в любое другое время года, а вторую – уместить в один уикенд. Почему же тогда мы весь этот to-dolist размазываем по летним месяцам, а потом расстраиваемся, что ничего не успели? Как избавиться от чувства пропущенного лета?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка,Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте https://vk.com/ria_podcastsи подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме @ria_podcasts