"Это лучшее время года!" Почему мы так ждём лета?

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ЯсноПонятно «Это лучшее время года!» Почему мы так ждём лета?

С годами нам достаётся всё меньше лета: если в школе каникулы длятся три месяца, то в универе – полтора-два, а на работе вообще максимум месяц (и то тогда на остальной год не останется отпуска). А сделать за лето хочется столько же всего, как и раньше, или даже больше! Складывается ощущение, что лето будет безнадёжно упущено. Опять…