Пушков усомнился в словах Макрона о восстановлении отношений с Россией

По его мнению, в настоящее время действия европейских стран не соответствуют заявлениям их лидеров, особенно в вопросе санкций, которые недавно были продлены.

"Это верный посыл. Но пока это слова, а действия — это продление санкций на очередные полгода. Трудно ожидать появления грамматики доверия в условиях санкций. Они порождают лишь грамматику недоверия", — написал Пушков.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, а также неоднократно подчеркивала, что не выступает стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против России.