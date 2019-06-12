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РИА Новости

Пушков усомнился в словах Макрона о восстановлении отношений с Россией

04:45
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о восстановлении отношений с Россией.
По его мнению, в настоящее время действия европейских стран не соответствуют заявлениям их лидеров, особенно в вопросе санкций, которые недавно были продлены.
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"Это верный посыл. Но пока это слова, а действия — это продление санкций на очередные полгода. Трудно ожидать появления грамматики доверия в условиях санкций. Они порождают лишь грамматику недоверия", — написал Пушков.

Ранее Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, а сам он намерен в ближайшее время обстоятельно поговорить с Владимиром Путиным.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, а также неоднократно подчеркивала, что не выступает стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против России.
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Алексей ПушковЕвропаРоссияВ мире
Популярные комментарии
А зачем Пушкову или его руководителям нормпльные отношения с кем-либо. А на кого тогда списать уменьшение реальных доходов населения, бесконечные теперь уже успехи в Сирии и т.п. ? А чем подпитывать патриотизм и импортозамещение? А как вообще можно управлять страной без внешнего врага? Это трудно. Очень трудно! Ну а пока мы тут собираемся таранить корабли трусливых вояк-трансвеститов из блока НАТО и противостоим Соросу, никто не мешает пртстраивать детишек в Европах, закупать там недвижимость, запасаться паспортами...
12 июня, 07:37
pp164
6000024
А когда оно было-то, то доверие тому западу? Да никогда.
12 июня, 07:31
CCicicipi
1900000
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